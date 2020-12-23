Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin - Son Dakika

Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin

23.12.2020 18:59
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin, System.String[]

KASTAMONU'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Vedat Gök'ün (47), 14 kardeşini de küçük yaşlarda ateşli hastalıklar nedeniyle kaybettiği ve ailenin hayatta kalan çocuğunun doktor olduğu ortaya çıktı.

KASTAMONU'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Vedat Gök'ün (47), 14 kardeşini de küçük yaşlarda ateşli hastalıklar nedeniyle kaybettiği ve ailenin hayatta kalan çocuğunun doktor olduğu ortaya çıktı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verilen Dr. Gök'ün eşi Elif Gök, eşinin virüsün ilk günlerinden itibaren insanlara daha fazla faydalı olabilmek için çalıştığını anlatarak, "Gerçekten önde savaşanlar insanlar onlar. Lütfen bana bir şey olmaz nedir demeyin. Kimsenin vebaline de girmeyin. Bu bir vebaldir. Bu bir haktır" dedi.

Radyoloji uzmanı olarak görev yaptığı Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedaviye alınan Uzman Dr. Vedat Gök, sağlık durumu ağırlaşınca sevk edildiği Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüsten ölen Uzman Dr. Gök'ün, Zonguldak'ta 15 kardeşten hayatta kalan tek çocuk olduğu ortaya çıktı. Diğer 14 kardeşini küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle haybeden Uzman Dr. Gök'ün babasını da doktorluğu kazandığı dönem kaybettiği öğrenildi. Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde toprağa verilen 3 çocuk babası Dr. Gök'ün babaocağında ise yas var. Eşi Elif Gök, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak eşinin Ankara'ya sevk olduktan 4 gün sonra hayatını kaybettiği haberini aldıklarını söyledi.

DOKTOR VEDAT GÖK'Ü EŞİ ANLATTIKoronavirüs salgını boyunca eşinin özveriyle mesleğine devam ettiğini ifade eden Elif Gök, şöyle konuştu: "15 kardeşlerdi. 14'ü vefat etti. Tek çocuktu hayattaki. Kimde ne şekilde seyredeceği belli olmuyor hastalığın. Bizler sağlık çalışanları olarak herkesi uyarmaya gayret ediyoruz. Maskeye, mesafemize, hijyenimize her defasında hep uyardık. Eşim pozitif olduğunda izole etmedi kendini. Koronavirüs ülkemize geldiğinden beri izole etti kendini aslında. Hepimiz ailemizden, herkesten uzak kalmaya çalıştık. Çünkü biz önde savaşanlardık. Gerçekten biz sağlık çalışanları olarak söylüyorum bunu gerçekten önde savaşanlar insanlar onlar. Lütfen bana bir şey olmaz nedir demeyin. Kimsenin vebaline de girmeyin. Bu bir vebaldir. Bu bir haktır. O nedenle bana bir şey olmaz demeyin. Kimde ne şekilde seyredeceği belli olmuyor. Benim eşim görevi başında bulaşı oldu. İnşallah Allah onu şehitlik mertebesine kabul buyurur. Eşim oğlum içinde sadece baba değil hocasıydı aynı zamanda. Sürekli istişare halindelerdi. İnşallah önce iyi bir insan, sonra iyi bir hekim olur. İnşallah babasının yolunda aynı yolda inşallah insanlara faydalı, ilime faydalı iyi bir insan olur."TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ OĞLU BABASININ İZİNDEN GİDECEKİstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Melih Cevdet Gök ise babasının izinden giderek mesleğini yapacağını söyledi. Mesleğine daha çok sarılacağını ifade eden Melih Cevdet Gök, "İnşallah bende onun kadar iyi doktor olurum. Örnek onu alıyordum. Babamın vefatından sonra mesleğime daha sıkı bağlanacağım. İnsanları kurtarmak adına çok kutsal bir meslek. Bu pandemiden sonra daha fazla bağlanmamız gerekiyor mesleğimize" dedi.MAHALLE MUHTARI DOKTOR VEDAT GÖK'Ü ANLATTI

19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Hakkı Taşkın da Dr. Vedat Gök'ü anlattı. Dr. Gök'ün çok iyi bir insan olduğunu ifade eden Taşkın, "Doktorumuz vatanına milletine bağlı, başarılı bir insandı. Hayat kurtarma mücadelesin verirken kendisini kaybettik. Çok üzgünüz mahalle olarak. Yakınları, ailesi çok üzgün. Allah rahmet eylesin. Bayramları geliyordu mahallemize. Diğer kardeşleri de rahatsızlıktan kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bir dram söz konusu. Allah ailesine sabırlar versin. Oğlu doktor olacak. Diyecek bir şey var mı? Her şey ortada. Büyüklerimiz tedbirleri sürekli söylüyor. Hijyen önemi çok önemli. Bende sağlık çalışanıyım. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç ummadığınız yerden bu virüsu kapabiliyorsunuz. Bir gün hepimiz öleceğiz ama bu şekilde ölmek bambaşka" dedi.


Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin
Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin

Koronavirüs, Kastamonu, Zonguldak, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin - Son Dakika


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