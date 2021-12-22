KORONAVİRÜSTEN ÖLEN EMEKLİ ASTSUBAYIN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ - Son Dakika

OSMANİYE'de koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli piyade komando başçavuş Mehmet Güler'in (82), askeri törenle defnedilme vasiyeti, mezarı başında anılarak yerine getirildi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören ve bu sırada koronavirüse yakalanan evli ve 5 çocuk babası emekli astsubay Mehmet Güler, 19 Aralık günü hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle Güler, aynı gün Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi. Askeri törenle defnedilme vasiyetinin olduğunun öğrenilmesi üzerine Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye Şubesi, Garnizon, İl Jandarma Komutanlığı ve aile fertlerinin de katılımıyla Güler'in mezarı başında tören düzenlendi.

'VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN PLANLADIK'

Törende konuşan TEMAD İl Başkanı Emekli Astsubay Şenel Yıldız, 'Rahmetli ağabeyimiz gerçekten mükemmel bir insandı. Hep isterdi, öldüğünde askeri törenle defnedilmeyi ama koronavirüs hastalığından dolayı bir türlü kısmet olmadı. Bizde vasiyetini bir nebzede olsa yerine getirmek için mezarı başında bugün anma programını planladık. İnşallah kısa sürede de bu hastalıktan kurtuluruz, normal yaşantımıza kavuşacağız. Allah rahmet eylersin, mekanı cennet olsun, ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim' dedi. Güler'in oğlu emekli deniz astsubay Mustafa Güler de askeri erkan, emekli astsubaylar ve aile yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

GÖRTÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TEMAD İl Başkanı Şenel Yıldız'ın tören öncesi konuşması

-Kur'an okunması, dua edilmesi

-Mezar ve üzerindeki fotoğraftan detay

-Törene katılan askeri erkan ve emekli astsubaylar

-Teşekkür konuşması

-Helallik alınması

-Emekli Piyade Komando Başçavuş Mehmet Güler'in sağlık fotosu

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)