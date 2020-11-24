Koronavirüsten ölen emekli öğretmenin ailesini ziyaret - Son Dakika

KOCAELİ Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüsten ölen emekli öğretmen Hükmü Aktürk'ün ailesini Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret edip, başsağlığı dileğinde bulundu.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, kısa süre önce koronavirüsten ölen emekli öğretmen Hükmü Aktürk'ün ailesini Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret etti. Pandemi nedeniyle evin önünde gerçekleşen ziyarette, Hükmü Aktürk'ün eşi Naile Aktürk, çocukları Emre Aktürk ve Alperen Aktürk'e başsağlığı dileğinde bulunan Kaymakam Kara, "Kusura bakamayın sizleri de sıkıntıya sokmamak için böyle bir program gerçekleşti. İnşallah bugünler de bitecek, tekrardan başınız sağ olsun" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Bizler de gıyabında güzel şeyler duyduk. Ne mutlu sizlere böyle hayırla yad edilen bir ailenin ferdisiniz. Allah sizlerden de razı olsun, cenabı Allah merhametiyle muamele eylesin. Allah sizlere de sabır versin, başınız sağ olsun" diye konuştu.