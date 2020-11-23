Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı, toprağa verildi - Son Dakika

Koronavirüsten ölen eski belediye başkanı, toprağa verildi
23.11.2020 12:40
KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Duran (71), toprağa verildi.
KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya
Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Duran
(71), toprağa verildi.
Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakıma alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Duran için Adapazarı'daki Yorgalar Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aziz Duran'ın yeğeni ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Duran'ın yakınları katıldı. Aziz Duran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
- Sakarya
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