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Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ - Son Dakika

Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ

22.11.2021 15:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİT Seka Devlet Hastanesi'nde görevli olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Işıl Dalgın (34), son yolculuğa uğurlandı.

İZMİT Seka Devlet Hastanesi'nde görevli olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Işıl Dalgın (34), son yolculuğa uğurlandı. Dalgın'ın, 10 aylık bebeğini emzirdiği gerekçesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Seka Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Işıl Dalgın, rahatsızlanınca Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Dalgın, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla 15 gün önce hastanede tedaviye alındı. 10 aylık bebeği olan ve emzirdiği için Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Işıl hemşire, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derince ilçesindeki İmam Azam Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına; İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile Işıl hemşirenin eşi Cumhur Dalgın, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Işıl Dalgın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ
Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ
Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ
Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ
Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN IŞIL HEMŞİRE, BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ - Son Dakika
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