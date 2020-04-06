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Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bini geçti
6 saat önce
Koronavirüsten (Covid-19) ölen kişilerin sayısının dünya genelinde 70 bini geçtiği bildirildi.
Koronavirüsten (Covid-19) ölen kişilerin sayısının dünya genelinde 70 bini geçtiği bildirildi.
ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin (JHU) koronavirüs verilerini paylaştığı haritaya göre dünya genelinde koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bin 482'ye ulaştı.
Haritadaki verilere göre, dünya genelinde 1 milyon 288 bin 372 kişi enfekte olurken bugüne kadar 270 bin 249 kişi iyileşti.
EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA GEÇEKLEŞTİ
Dünya genelinde en fazla ölüm 15 bin 887 kişi ile İtalya'da gerçekleşirken, İtalya'yı,13 bin 55 kişinin hayatını kaybettiği İspanya takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:38 Kaynak: DHA
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