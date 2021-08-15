Koronavirüsten ölen oğlunun 'cumhurbaşkanı hayali'ni gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika

KAYSERİ'de hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığı nedeniyle doktorların 'yaşamaz' demesine rağmen 17 yılda 28 ameliyat geçirerek hayata tutunan ancak koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Akif Öztürk (23), ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini kaleme aldı. Portreyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek isteyen Mehmet Akif Öztürk'ün hayalini annesi Sevgi Öztürk gerçekleştirmek istiyor. Anne Öztürk, "Cumhurbaşkanının portresini çizmişti ancak hediye edememişti. Kendi elleri ile Cumhurbaşkanımıza portresini vermek istiyordu. 'Anne, bir gün benim sesimi duyacak' diyordu. Ama maalesef olmadı. Şimdi, oğlumun son arzusunu ve en büyük hayalini ben yerine getirmek istiyorum" dedi.

Sevgi- Kemal Öztürk çiftinin 3 çocuğundan ortancası Mehmet Akif, 5,5 aylıkken hidrosefali hastalığına yakalandı. İlk ameliyatını ilk teşhisin hemen ardından olan Mehmet Akif, 17 yaşına kadar göbek fıtığı, menenjit, kafa şekil düzenlemesi ve beyinde su toplamasına bağlı 28 ameliyat geçirdi. Doktorların, 'yaşamaz' ve 'yürüyemez' dediği Mehmet Akif, bu ameliyatlar ile hastalığı yendi.