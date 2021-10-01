Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap - Son Dakika

Kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu olay Bakan'a soruldu, sözleri bir hayli sert oldu

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı. Asiltürk, bu sabah hayatını kaybetti.

"SABAH 9'DA KAYBETTİK"

Asiltürk'ün vefatı sonrasında hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "Sabah 09.00'da kaybetmiş bulunuyoruz. İnançlı ve samimi biriydi. Koronavirüs hastalığı ve kalp yetersizliği vardı. Yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum, başımız sağ olsun."

KORONAVİRÜS AŞISI OLMUŞ MUYDU?

Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığı iddia edilmişti. Bu konu Koca'ya da yöneltildi. Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Bakan, "Bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.