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Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap - Son Dakika

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

01.10.2021 11:03

Yakalandığı koronavirüs sebebiyle 13 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve tedavi edildiği hastanede bugün yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün aşı yaptırmadığı iddia edilmişti. Basın mensuplarının iddialarla ilgili sorusunu cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu soruyu ailenin rızası olmadan yanıtlamak doğru olmaz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırılmıştı. Asiltürk, bu sabah hayatını kaybetti.

"SABAH 9'DA KAYBETTİK"

Asiltürk'ün vefatı sonrasında hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "Sabah 09.00'da kaybetmiş bulunuyoruz. İnançlı ve samimi biriydi. Koronavirüs hastalığı ve kalp yetersizliği vardı. Yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum, başımız sağ olsun."

KORONAVİRÜS AŞISI OLMUŞ MUYDU?

Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığı iddia edilmişti. Bu konu Koca'ya da yöneltildi. Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Bakan, "Bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

Yüksek İstişare Kurulu, Fahrettin Koca, Eylül, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap - Son Dakika
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