Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu - Son Dakika

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Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu
6 saat önce
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Koronavirüs nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Mersin'de meslektaşları tarafından anıldı. Prof. Dr. Taşçıoğlu için, kentteki tüm hastaneler ve diğer sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılan hekimler, sosyal mesafe kuralına uydu, maske ve eldiven taktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:34 Kaynak: DHA
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