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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e çıktı, bir günde 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi
13 dakika önce
Yeni tip Koronavirüs, SARS'tan daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e çıktı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e çıktı.
Koronavirüs, SARS'tan daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 723'e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101'inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:57
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