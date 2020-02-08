Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e çıktı, bir günde 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e çıktı, bir günde 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi - Son Dakika Dünya

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e çıktı, bir günde 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi

13 dakika önce

Yeni tip Koronavirüs, SARS'tan daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e çıktı.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e çıktı, bir günde 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 723'e çıktı.


Koronavirüs, SARS'tan daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 723'e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101'inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546'ya yükseldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:57 
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