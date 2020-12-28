Koronavirüsten yaşamını yitiren başhekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Koronavirüsten yaşamını yitiren başhekim son yolculuğuna uğurlandı
28.12.2020 11:31
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronovirüs nedeniyle yaşamını yitiren özel bir hastanenin başhekimi Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, hastanenin önünde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronovirüs nedeniyle yaşamını yitiren özel bir hastanenin başhekimi Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, hastanenin önünde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gebze ilçesinde özel bir hastanenin başhekimi olan Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Çetinkaya, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen Çetinkaya, dün yaşamını yitirdi. Hastane önünde düzenlenen törene Çetinkaya'nın yakınları ile hastane çalışanları katıldı. Çetinkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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