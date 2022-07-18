'KORONAVİRÜSTEN YOĞUN BAKIMLARA YATIŞLAR BAŞLADI' - Son Dakika
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'KORONAVİRÜSTEN YOĞUN BAKIMLARA YATIŞLAR BAŞLADI'

18.07.2022 11:16

TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yoğun bakımlara yatışların da başladığını belirterek, 'Şu an yoğun bakımlarımızda Covid-19 tanısıyla yatan 10 hastamız var.

TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yoğun bakımlara yatışların da başladığını belirterek, 'Şu an yoğun bakımlarımızda Covid-19 tanısıyla yatan 10 hastamız var. Bu sayı artacak, çünkü biz bir pikin, bir alevlenmenin henüz başlangıç aşamalarındayız' dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü söyledi. Doğan, 'Koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Daha önceki piklerde olduğu gibi burada da şu an yeni bir alevlenme, yeni bir pikin başlangıcındayız. Vaka sayılarının günler içerisinde çok yüksek rakamlara ulaşacağını bekliyoruz. Avrupa bu anlamda bizim bir adım önümüzde. Biz Avrupa'daki vaka sayılarını ülke olarak takip etmekteyiz. Şu an Avrupa'ya baktığımızda günlük 100 binin üzerinde vaka sayısı olan ülkeler var. Peki biz bu sayıya ulaşmamak adına neler yapmalıyız Sisteme yeni eklenmiş bir bilgi yok. Temel koruyucu önlemlerimiz maske, mesafe ve hijyen etkinliğini ve temel olmak sürecini sürdürüyor bunların dışında özellikle toplu taşıma alanlarında AVM'lerde, kalabalık ortamlarda, pazar yerlerinde mutlak suretle maske takalım. Özellikle eşlik eden hastalığı olan kişiler, hastalığı eşlik eden hastalıktan kasıt şudur. Tansiyon, kalp hastalığı, şeker, böbrek yetmezliği gibi hastalık olan kişiler bu hastalığı daha ağır geçirme riskiyle karşı karşıya kalan bu kişiler kendilerini izole etmelerini öneririz' dedi.

'YOĞUN BAKIMLARDA YATIŞLAR BAŞLADI'

Çorlu Devlet Hastanesi'nde mayıs ayının ilk günlerinde yoğun bakım servisinde yatan hiç koronavirüs hastası kalmamıştı. Doç. Dr. Doğan, 'Vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun bakımlarda şu anda yatışlar söz konusu olmaya başladı. Öncesinde yoğun bakımlarımızda yatan hastamız yok idi. Fakat 1-2 derken şu an yoğun bakımlarımızda toplam Covid-19 tanısıyla tam 10 hastamız var. Bu sayı artacak, çünkü biz bir pikin, bir alevlenmenin henüz başlangıç aşamalarındayız. Günler içerisinde vaka sayısının artışı pikin tavanını yakaladıktan sonra geri dönmesini bekliyoruz. Şu an çıkış trendindeyiz, belki biraz daha uzayabilir. İnsan hareketliliği artınca mobilizasyon artınca hastalığın yayılımı da artar' diye konuştu.

'AŞI TEK SİLAHIMIZ'

Bu hastalığa karşı aşının tek silah olduğunun altını çizen çizen Doğan, 'Aşı bizim tek silahımız. Hatırlatma dozu tanımlanan tüm vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Şu an bizim bir ay önce yoğun bakımlarda bir program yaptık. Yatan hastamız yoktu. Şu an yoğun bakımda takip ettiğimiz 10 hastamız var. Günler içerisinde bu sayının artması, vaka sayılarının artışıyla beraber gündeme gelebilir. Aşılanarak korunalım' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'KORONAVİRÜSTEN YOĞUN BAKIMLARA YATIŞLAR BAŞLADI' - Son Dakika

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