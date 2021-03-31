Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi - Son Dakika

Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi

31.03.2021 12:11

Son dakika haberler... Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın: Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydiAKSARAY'da koronavirüse yakalanan ve 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Zöhre Gökçe (66), hastalıktan 2 ayda anca kurtulabildiğini söyledi.

Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın: Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi

AKSARAY'da koronavirüse yakalanan ve 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Zöhre Gökçe (66), hastalıktan 2 ayda anca kurtulabildiğini söyledi. Nefes almakta güçlük çektiğini belirten Gökçe, "Hastaneden geldikten sonra tedavime evde devam ettik. 8- 9 gün yemek yiyemedim. Bu dönemi vücudumdaki etlerim, kemiklerimden ayrılmış gibi zor geçirdim. Bu hastalık bana çok çektirdi? dedi.

Aksaray'da yaşayan, 4 çocuk annesi Zöhre Gökçe'nin 3 ay önce soğuk algınlığı belirtileri ve bulantı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Doktorlar, Gökçe'ye evde ilaçla tedavi olabileceğini söyledi. Tedavinin 4'üncü gününde sağlık durumu ağırlaşan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün tedavi gören Gökçe, kısa süre sonra taburcu edildi ancak hastalığın belirtilerinden 2 ayda kurtulabildiğini söyledi.

Nefes alırken ve yemek yerken güçlük çektiğini anlatan Zöhre Gökçe, "İlk önce bir üşüme başladı daha sonra bulantım oldu. Test yaptırdım ve pozitif olduğum ortaya çıktı. Ondan sonra 4 gün evde kaldım ve durumum ağırlaşınca ambulansla hastaneye kaldırdılar. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Hastanede hava desteğiyle 15 serum kullandım. Bunun yanında iğne ve ilaç desteğiyle biraz kendime geldim. Bu süreçte çok büyük sıkıntılar çektim. Hastaneden geldikten sonra tedavime evde devam ettik. 8- 9 gün yemek yiyemedim. Bu dönemi vücudumdaki etlerim, kemiklerimden ayrılmış gibi zor geçirdim. Bu hastalık bana çok çektirdi" diye konuştu.

'MASKENİZİ ÇIKARMAYIN VE MESAFENİZİ KORUYUN'

Bu dönemde herkese kendisini korumasını tavsiye eden Gökçe, "Kesinlikle maskelerini çıkarmasınlar ve mesafelerini korusunlar. Bugün ben bunu geçirdiysem yarın başkası da geçirebilir. Bu hastalık daha bitmiş değil. Hala artarak devam ediyor. Ben daha önce böyle bir hastalık görmedim. Bu hastalık benim için çok zordu ve çok ağır atlattım. Gençlerimiz kolay atlatıyor; fakat kesinlikle bu konuda kendilerine güvenmesinler ve kurallara uysunlar? dedi.

'1 DEĞİL 2 MASKE TAKIYORUM'

Gürcü Çil ise annesinin hastalığı sürecinde yaşadığı zorlukları gördüğü için 2 maske birden taktığını belirterek, "Annemin hastanede tomografi sonrası koronavirüs olduğunu öğrendik. Evde birkaç gün tedavi gördü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Hastanede doktorlarımız annemle çok ilgilendi. 5 gün hastanede yoğun bakımda kaldı. Annemde bu dönemde aşırı iştahsızlık oldu. Yemek yemeyince çabuk düştü. Doktorlar gıda takviyeleriyle vitamin hapları verdiler. Hala doktor tavsiyesiyle gıda takviyesi veriyoruz. Bu dönemde 65 yaş üstünün daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Hastalık sürecinde annem için çok korktuk. Şükür korktuğumuz, başımıza gelmedi. Ben dışarıda gezen yaşlılarımıza üzülüyorum. İnanın bu dönemde gezmek büyük cesaret. Hala maske takmadan gezen insanlarımız var. Ben sokağa çıkınca 1 değil 2 maske takıyorum" diye konuştu.

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Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi
Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi

Koronavirüs, Aksaray, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AKSARAY Koronavirüsü 2 ayda atlatan kadın Etim, kemiğimden ayrılmış gibiydi - Son Dakika


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