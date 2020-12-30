Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim - Son Dakika

Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim

30.12.2020 13:56
Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim, System.String[]

TOKAT'ta yakalandığı koronavirüsü 10 günü hastanede 20 günlük tedaviyle atlatan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cengiz Yakıt (51), "Farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim" dedi.

TOKAT'ta yakalandığı koronavirüsü 10 günü hastanede 20 günlük tedaviyle atlatan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cengiz Yakıt (51), "Farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrendim" dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cengiz Yakıt, geçen ay koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetlerinin yan sıra nefes darlığı çeken 2 çocuk babası Uçar, hastanede tedaviye alındı. 10 gün hastanede yatan Yakıt, 20 günde hastalığı yenip, sağlığına kavuştu. Cengiz Yakıt, zor günler yaşadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Hastalığımın onuncu gününde evde iyileşip görevime dönmeyi beklerken; yüksek ateş ve nefes darlığımın ortaya çıkması üzerine hastaneye yatmak durumunda kaldım. Yaklaşık 10 gün süren hastane tedavim sürecinde 39-40 dereceyi bulan düşmeyen ateşim, kan oksijen değerlerimde belirgin düşmeler, yoğun nefes darlığım ve ciğerlerimi yırtarcasına sürekli öksürük ile uykusuz geçen gecelerim oldu. 24 saat kesintisiz oksijen tedavisi aldım. Durumumun bozulup her an yoğun bakıma alınıp, solunum cihazına bağlanabileceğim korkusu ile sevdiklerimi bir daha göremeyebileceğim kaygısını yaşadım. Önce farkına bile varmadığım bir nefesin yaşam için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak  öğrendim."'TOKAT'TA İLK VAKA 19 MART'TA GÖRÜLDÜ'Tokat'ta ilk vakanın 19 Mart'ta görüldüğü söyleyen Yakıt, "Takip ettiğimiz hastalar üzerinde yaptığımız gözlem sonucunda, Sağlık Bakanlığı'mız tarafından ücretsiz verilen ilaçları ilk günden itibaren düzenli kullanan hastaların çoğunun hastalığı daha az semptomlarla, kolayca atlattıkları ancak ilaçları kullanmayı reddeden hastaların önemli bir kısmında ise semptomların daha ağır seyrettiği, hastanelere gecikmiş, ağır vaka olarak geldikleri, tedaviye daha dirençli oldukları, hastane tedavi süreçlerinin daha uzun sürdüğü, içlerinden bir kısmının da yoğun bakıma alınmak zorunda kalındığı ve maalesef bazılarının da kaybedildiği izlendi" diye konuştu. 'LÜTFEN BU HASTALIĞI ÖNEMSEYELİM'

Bazı kişilerin hastalıktan korktukları için zamanında doktora gitmediklerini de ifade eden Yakıt, "Sağlık Bakanlığı'mız tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmektedirler. Bu hastalarımızda akciğerlere inen virüs kişiyi hızlıca solunum yetmezliğine sokup ölüme kadar götürebilmektedir. Kısa bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanıp uzunca bir süre hastanede tedavi olan, yoğun bakım sınırından dönen, ölümün soğuk elini ensesinde hisseden biri olarak söylüyorum. Lütfen bu hastalığı önemseyelim. Bu gibi olumsuz, üzücü tablolarla karşılaşmamak için bilinçli olmalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam olarak uymalı, Covid-19 aşısını yaptırmalı, karantina önlemlerine hassasiyet göstermeli, en ufak bir şikayetimizde bile mutlaka bir sağlık kuruluşa başvurmalıyız" diye konuştu.


Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim
Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim
Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Hastane, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüsü 20 günde yendi: Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu öğrendim - Son Dakika


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