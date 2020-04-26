KORONAVİRÜSÜ 35 GÜN SONUNDA YENEN DR. SELÇUK KÖSE: YENİDEN DOĞMAK GİBİ OLDU (Tekrar) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSÜ 35 GÜN SONUNDA YENEN DR. SELÇUK KÖSE: YENİDEN DOĞMAK GİBİ OLDU (Tekrar) - Son Dakika

KORONAVİRÜSÜ 35 GÜN SONUNDA YENEN DR. SELÇUK KÖSE: YENİDEN DOĞMAK GİBİ OLDU (Tekrar)

6 saat önce

Koronavirüsü 35 gün süren tedavisinin ardından yenen Dr. Selçuk Köse, "Uyutulduğum süre yaklaşık 23 gün""Kalbim yaklaşık 6 dakika kadar durmuş""Bana antiviral tedavilerin yanı sıra kök hücre tedavisi de uygulanmış""Benim için gerçekten yeniden doğmak gibi oldu.

KORONAVİRÜSÜ 35 GÜN SONUNDA YENEN DR. SELÇUK KÖSE: YENİDEN DOĞMAK GİBİ OLDU (Tekrar), System.String[]

Koronavirüsü 35 gün süren tedavisinin ardından yenen Dr. Selçuk Köse,

"Uyutulduğum süre yaklaşık 23 gün"

"Kalbim yaklaşık 6 dakika kadar durmuş"

"Bana antiviral tedavilerin yanı sıra kök hücre tedavisi de uygulanmış"

"Benim için gerçekten yeniden doğmak gibi oldu. Yürümeyi öğrendim. Önce yürüteçler ile, daha sonrasında da destek alarak yürümeye başladım"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul,  KORONAVİRÜSÜ 35 gün süren tedavisinin ardından yenen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, "Benim için gerçekten yeniden doğmak gibi oldu. Yürümeyi öğrendim. Önce yürüteçler ile, daha sonrasında da destek alarak yürümeye başladım. Şimdi artık desteksiz yürüyebiliyorum. Keza yemek yeme, küçük el becerileri… Bunlarla ilgili ilk başta motor hareketlerim çok zayıftı, kas gücümde ciddi bir zafiyet vardı. Artık hem beslenme hem ilaçlar ile onları gidermeye çalışıyoruz" dedi.

6 DAKİKA KALBİ DURDU

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesin Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak çalışan 55 yaşındaki Selçuk Köse, Mart ayının başında çalıştığı hastanede koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş ile kendini gösteren hastalık, solunum yetmezliğine kadar varınca ise Köse, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda kaldığı 23 gün süresince bir kez 6 dakika kalbi duran doktor, yeniden hayata döndürüldü. Kök hücre tedavisi uygulanan Köse, toplamda 35 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"UYUTULDUĞUM SÜRE YAKLAŞIK 23 GÜN"

Hastalık sürecini anlatan Köse, "Uyutulduğum süre yaklaşık 23 gün. Solunum makinesine bağlı olduğum süre. O süre zarfında bir kez kalbimin durması nedeniyle bana SPR denen yeniden canlandırma işlemi uygulanmış. Kalbim yaklaşık 6 dakika kadar durmuş. Daha sonraki dönemde de koronavirüsün beynime de bulaşması nedeniyle, bir ensefalit (Viral enfeksiyondan kaynaklanan bir beyin iltihabı sorunu) tablosu gelişmiş ve bununla ilgili bana antiviral tedavilerin yanı sıra kök hücre tedavisi de uygulanmış. Hem sistematik kök hücre hem de beyin omurilik sıvısı dediğimiz, beyine intikal edecek şekilde kök hücre tedavisi yapılarak yeniden canlandırma işlemi, yani beynimin yeniden faaliyete geçmesi açısından çok faydalı olan bir tedavi uygulanmış. ve böylelikle daha sonraki ilerleyen süreçte iyileşme hali görüldüğü için de beni yaklaşık 10 gün önce solunum makinesinden ayırdılar. Daha sonra servise aldılar, servis takibi sonrasında evime taburcu olabildim" dedi.

"YENİDEN DOĞMAK GİBİ OLDU"

Uygulanan hücre tedavisinin ardından yeniden doğmuş gibi olduğunu, yürümeyi ve yemek yemeyi öğrendiğini anlatan Köse, "Benim için gerçekten yeniden doğmak gibi oldu. Yürümeyi öğrendim. Önce yürüteçler ile, daha sonrasında da destek alarak yürümeye başladım. Şimdi artık desteksiz yürüyebiliyorum. Keza yemek yeme, küçük el becerileri… Bunlarla ilgili ilk başta motor hareketlerim çok zayıftı, kas gücümde ciddi bir zafiyet vardı. Hem beslenme hem ilaçlar ile onları gidermeye çalışıyoruz. İnşallah birkaç ay içinde bütün fonksiyonlar tam anlamıyla geri gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HASTALIK BAŞLADIĞI ZAMAN SONRASI KÖTÜ, EN İYİSİ HASTA OLMAMAK"

Selçuk Köse, "Kötü günlerden geçiyoruz. Sadece biz değil tüm dünya. Buna bütün enerjimizi, hastanelerin tüm enerjisi buna yönelmiş durumda. Sağlık çalışanları gerçekten çok zor şartlar altında çalışmaktalar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir kere. Tüm arkadaşlarım, yakın dostlarım, çalışma arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular bu süreç içinde. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ben de onaylıyorum. Çünkü bu süreç uzadıkça, vakaların azaldığını görmekteyiz. Süreç, ne kadar toplumda karmaşa ve bir araya gelme olursa o kadar sıkıntılı olabiliyor. O yüzden tüm halkımıza sabır diliyorum. Çünkü hastalık başladığı zaman sonrası daha kötü. En iyisi hasta olmamak, evimizde kalmak ve bu hastalıktan korunmak" ifadelerini kullandı.

"İLK UYANDIĞIMDA ANNEM NASIL DİYE SORMUŞUM"

85 yaşındaki annesi Vahide Köse ile yaşayan Köse, yoğun bakımda uyanır uyanmaz ilk olarak annesini sorduğunu ise şu sözlerle anlattı:  "Zaten ilk uyandığımda annem nasıl diye sormuşum. Çünkü annemle yaşıyorum ve 85 yaşında. Yani dolayısıyla çok riskli bir grupta olduğundan dolayı hakikaten benim en büyük endişem annemdi. Ona bulaştırmış olmaktı. Neyse ki onun sağlığı yerinde, herhangi bir sorunu yok"

Koronavirüs, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 08:50 Kaynak: DHA

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