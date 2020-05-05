Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı - Son Dakika Spor

Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı

1 saat önce

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı atlatan Juventus'un Fransız yıldızı Blaise Matuidi, "Koronavirüs beni resmen psikoz hastası yaptı" açıklamasında bulundu.

Yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başaran Juventus'un Fransız yıldız futbolcusu Blaise Matuidi, geçirdiği zor günleri anlattı.

Matuidi, "Gerçekten çok zor bir süreçti. Testim pozitif çıktıktan sonra alışveriş yapmaya bile çıkamadım. Koronavirüs beni resmen psikoz hastası yaptı. Sürekli insanlara yaklaşmamaya çalışıyorsun, mental sağlığını çok güçlü tutman gerekiyor. Bu da tabii zaman alıyor. Hepimizin ilk kez yaşadığı bir şey" dedi.

"TAMAMEN PANİK HALİNDEYDİM"

Koronavirüse yakalandığını duyunca şok olduğunu belirtem Fransız futbolcu, "Bende aslında bir belirti yoktu, haberi duyar duymaz şok oldum. Tamamen bir panik halindeydim. Ailem ve arkadaşlarım için endişelendim. Çok çok zor günlerdi ama atlatmayı başardım" ifadelerini kullandı.

"SEZONUN ÇABUK BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Blaise Matuidi, sezonun geri kalan kalan maçlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu ve Sezonun mümkün olduğunca çabuk bitmesini istiyorum. Evde kaldığım süre boyunca günlük hayat nasıl normale dönecek diye düşünüp durdum. Futbolun da nasıl normale döneceğini bilmiyorum" dedi.

Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Blaise Matuidi, Koronavirüs, Juventus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:03 

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