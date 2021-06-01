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Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor - Son Dakika

Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor

01.06.2021 11:09

Koronavirüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi'nin 1 yıllık çalışmalarının sonuçları belli oldu. Merkezin sorumlusu ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köse, "Birinci yılın sonunda orta yaşlı erkeklerde bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünün ön plana çıktığını gördük. Yine bir yılın sonunda orta yaş üstü kadınlarda ise saç dökülmesinin arttığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Nisan 2020'de Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı. Merkezde 1 yıl içinde koronavirüse yakalanmış ve atlatmış 5 bin hasta üzerinde çalışma yapıldı. Hastalar, 1'inci, 3'üncü, 6'ncı, 9'uncu ve 12'nci aylarda gün gün izlendi.

MERKEZ TÜRKİYE'DE BİR İLK

5 bin hastayı takip ettiklerini söyleyen Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi Sorumlusu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köse, "Bu merkez, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi'nin açılmasının nedeni ise, Covid-19'un tutmadığı organ ya da sistemin neredeyse olmaması. Yine Covid-19 geçiren hastaların, hastalığı atlattıktan sonra birçok sıkıntı yaşayacağını düşündük. Merkez açıldıktan bu yana 5 bin hastayı takip ettik. Hastaları hastaneden çıktıktan sonra bir, üç, altı, dokuz ve 12'nci aylarında takip ettik. Bir seneyi tamamlayan hastalarımız oldu. Hastaları göğüs, enfeksiyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile değerlendirdik diye konuştu.

"KORONA GEÇİREN HASTALARDA ÇEŞİTLİ SEMPTOMLAR GÖRÜLÜYOR"

Dr. Köse, sözlerine, "Korona geçiren hastalarda fiziksel ve psikolojik semptomlar vardı. İlk zamanlarda halsizlik, nefes darlığı, göğüste konforsuzluk ve öksürük gibi şikayetleri görüyorduk. Ancak artık eklem, kas ve baş ağrıları, sersemlik hissi, saç dökülmesi, anksiyete, depresyon, post travmatik stres bozukluğu ve bellekte zayıflama gibi semptomları görüyoruz" dedi.

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLME, ERKEKLERDE İSE UNUTKANLIK GÖRÜLÜYOR

12'nci ayın sonunda kadınlarda ve erkeklerde farklı semptomlar görüldüğünü belirten Dr. Köse, "Birinci yılın sonunda orta yaşlı erkeklerde bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünün ön plana çıktığını görüyoruz. Durum hastaların yaşam konforu ve iş hayatını oldukça etkiliyor. Yine 12'nci ayın sonunda orta yaş üstü kadınlarda saç dökülmesinin giderek arttığını tespit ettik. Kadınlar için saç dökülmesi üçüncü aydan sonra başlıyor. Bu durumu yüzde bir ya da iki oranında görüyoruz. Erkeklerde ise bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünü görülme oranı yüzde 10'a kadar çıkabiliyor diye konuştu.

"PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR FİZİKSEL SEMPTOMLARA GÖRE DAHA ÖN PLANDA"

12'nci aydan sonra korona geçiren hastalarda psikolojik etkilerin devam ettiğini vurgulayan Dr. Köse, "Bu süreçte hastalara hatırı sayılır düzeyde antidepresan başladık. Antidepresanı kestiğimiz zaman hastaların ev ve iş hayatlarında ciddi etkilenmeler oluyor. Psikolojik semptomlar fiziksel semptomlara göre daha ön planda ifadelerini kullandı.

KISIRLIK ŞÜPHESİ VAR

Koronanın en çok kalbi tuttuğunu söyleyen Dr. Köse, "Bizlerin Kovid-19 hastalarında en çok gördüğü kalp enzimi ve kalp yetmezliğiydi. Yine bu süreçte Kovid-19'un pankreası tutup diyabeti bozduğunu gözlemledik. Yine kilo kaybı yaşayan ve beslenmesi bozulan hastalar oldukça oldu. Hal bu olunca bizler de birinci yılın sonunda hastaları branşlara dağıtık. Aynı zamanda korona sonrası ortaya çıkan bu ısrarcı semptomlar, koronayı şiddetli geçiren hastalarda daha çok görüldüğünü fark etik. Mesela diyabet hastalarında korona sonrası daha ısrarcı semptomlar görmeye başladık. Koronanın tutmadığı organ ve sistem yok, onlardan biri Kovid-19 ürogenital sistemi de tutuyor. Bu durum ilerleyen dönemlerde bir kısırlığa neden olabilir mi diye bizleri şüphelendiriyor. İleride daha fazla tüp bebek merkezleri artacak mı sorusu bizler için merak konusu" dedi.

"KORONAYI ÇOK AĞIR GEÇİRDİM"

Korona geçirdikten sonra saç dökülme şikayetinin olduğunu belirten Emel Böhürler, "Hastalığı geçirdikten sonra aşırı bir saç dökülmesi yaşamaya başladım. Normal bir mevsimsel saç dökülmesine benzer bir şey değil. Kanser hastalarında olan gibi bir saç dökülmesi söz konusu. Eskiden saçlarım çok gürdü ancak şu an azaldı. Üç ayda bir kontrole geliyorum. Koronayı çok ağır geçirdim. Aşırı baş ağrısı ve mide bulantım vardı diye konuştu.

"TUTAM TUTAM SAÇLARIM DÖKÜLÜYORDU"

Zihin karışıklığı şikayeti olduğunu söyleyen Fatma Zora da korona sonrasında aşırı yorgunluk, bitkinlik, baş ağrıları ve zihin karışıklığı yaşamaya başladım. Yine çok fazla saç dökülmesi yaşamaya başladım. Tutam tutam saçlarım dökülüyor ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor - Son Dakika


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