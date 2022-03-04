'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR' - Son Dakika
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'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR'

04.03.2022 11:29

TÜRKİYE Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto, Covid-19'un kalp sağlığını etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek "Koronavirüsü atlatan kişilerin kalp kasında bozulmalar meydana gelebiliyor.

TÜRKİYE Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto, Covid-19'un kalp sağlığını etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek "Koronavirüsü atlatan kişilerin kalp kasında bozulmalar meydana gelebiliyor. Miyokardit, Covid-19 ile beraber ortaya çıkabilen bir rahatsızlık. Buna bağlı olarak kalp kası kasılma gücünü yitirebiliyor" dedi.

ABD Gazi İşleri Bakanlığı'ndaki araştırmacılar, aşılar geliştirilmeden önce Covid-19 bulaşmış 153 bin 760 kişinin, virüse yakalanmayan 5,6 milyon kişinin ve verileri pandemiden önce toplanan 5,9 milyon kişinin yeni kardiyovasküler sorun oranlarını karşılaştırdı. Elde edilen verilerde, Covid-19 enfeksiyonunun akut aşamasının iyileşmesinden ortalama 1 yıl sonra, Covid-19 geçirenlerin diğer kişilere oranla kalp krizi geçirme riskinin yüzde 63 olduğu açıklandı. Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto da koronavirüsün en fazla etkilediği organlardan birinin kalp olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Oto, bu hastalığı yenen kişilerin kalp sağlığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

'COVİD-19 SONRASI KALP KASI KASILMA GÜCÜNÜ YİTİREBİLİYOR'

Koronavirüsün ardından ortaya çıkan kalp krizi riskiyle ilgili çok sık araştırma yayınlandığını vurgulayan Prof. Dr. Oto, Covid-19'un kalbi tutan bir hastalık olduğu kaydetti. Prof. Dr. Oto, koronavirüsün ardından kalp rahatsızlıklarıyla başvuran çok sayıda hastası olduğunun altını çizerek "Koronavirüsü atlatan kişilerin kalp kasında bozulmalar meydana gelebiliyor. Kalbin virüslerle iltihaplanarak kalp kasının bozulması durumu, diğer adıyla miyokardit, Covid-19 ile beraber ortaya çıkabilen bir rahatsızlık. Buna bağlı olarak kalp kası kasılma gücünü yitirebiliyor. Bazı durumlarda kalıcı kasılma kusuru kalabiliyor. Covid-19, kalbi besleyen koroner damarlarda da tıkanıklığa yol açabiliyor" diye konuştu.

'COVİD-19'A BAĞLI KALPTE RİTİM BOZUKLUKLARI OLABİLİYOR'

Kalbin kanı temizlemek üzere akciğere yolladığını ve akciğer atardamarı içinde pıhtılar olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Öztekin Oto, akciğer atardamarının basıncı arttığı için kalbin sağ tarafında yorulmaların gözlendiğini ve bunlara bağlı olarak da ölümlerin meydana gelebildiğini vurguladı. Akciğerlerdeki hasarların Covid-19'un ardından devam edebildiğini kaydeden Oto, şöyle devam etti: "Covid-19'a bağlı kalpte ritim bozuklukları olabiliyor. Bunlar, Covid-19'un tam aktif olduğu dönemde olabildiği gibi ondan sonra da bir süre devam edebiliyor. Covid'i atlatmış kişiler, eğer nefes darlıkları hala sürüyorsa eskiden yapabildikleri hareketleri şimdi yapamıyorlarsa veya çarpıntıları varsa kalp muayenesinden geçmeliler. Covid-19'un ardından kalp sağlığını etkileyen tüm riskler daha önce hiç halp hastalığı geçirmemiş insanlarda da ortaya çıkabilir. Ama daha önce kalp ameliyatı olmuş, stent takılmış hasta varsa; onlarda daha belirgin ortaya çıkabiliyor. Tanı konmuş ama ameliyat olmamış tedavi almakta olan kapak hastalığı olan kişilerde belirtiler hızlanabiliyor."

'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR'
'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR'
'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR'

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'KORONAVİRÜSÜ ATLATAN KİŞİLERİN KALP KASINDA BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR' - Son Dakika
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