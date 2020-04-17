Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Magazin

Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı

17 dakika önce

Koronavirüse yakalandığı için uzun bir süre hastanede tedavi gören sunucu Burak Akkul, taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. "Yoğun bakımda geçen 1 dakikaya bile şahit olan evde dışarıya adım atmaz" diyen sunucu herkese evde kalma çağrısında da bulundu.

Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı, System.String[]

TEVE2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, koronavirüse yakalandı. 1 aydan fazla hastanede tedavi gören sunucu, 20 gün yoğun bakımda uyutularak tedavi gördükten sonra virüsü yendi. Taburcu olarak evinde karantinaya giren sunucu, görüntülü olarak katıldığı canlı yayında tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

VİRÜSÜ YURT DIŞINDA KAPTI

Eşi Seda Akkul ile CNN Türk'de yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olarak virüsü çekim için gittiği Londra'da kaptığını söyledi. Eşinin yoğun bakımda uyutulmadan önceki halini anlatan Seda Akkul, "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" dedi.

Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı

"YOĞUN BAKIMDA GEÇEN BİR DAKİKAYA ŞAHİT OLSANIZ DIŞARI ADIM ATMAZSINIZ"

Koronavirüs tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlatan Akkul ise şunları söyledi: "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz."

Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı

"YÜRÜYEMİYOR, AYAKTA DURAMIYORDU"

Burak Akkul, Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri oldu. Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" şeklinde konuştu.

Hastaneden taburcu olan Akkul çifti, karantina sürecini doldurmak için şu an evde. Burak Akkul'un fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Koronavirüs, Londra, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:31 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm         
08:41
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı         
08:05
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü         
07:54
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor         
07:33
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi         
07:32
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı         
07:21
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı         
06:01
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu         
01:58
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı 'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı         
01:11
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?         
01:02
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
00:38
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa         
00:23
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi         
23:21
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu         
23:20
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 08:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]