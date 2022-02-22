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Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

22.02.2022 12:07
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

BURSA'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

BURSA'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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