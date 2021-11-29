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Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu - Son Dakika

Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu

29.11.2021 11:06
Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu

İstanbul'da böbrek nakli sürecinde yakalandıklarını öğrendikleri yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen çiftten Ahmet Öksüz, eşi Nigar Öksüz'den nakledilen böbrekle hayata bağlandı.

İstanbul'da böbrek nakli sürecinde yakalandıklarını öğrendikleri yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen çiftten Ahmet Öksüz, eşi Nigar Öksüz'den nakledilen böbrekle hayata bağlandı.

Kurban Bayramı tatili için gittiği memleketi Tokat'ta rahatsızlanan 56 yaşındaki Ahmet Öksüz'e gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu ve diyaliz tedavisi görmeye başladı.

Nakil için geldikleri hastanede Kovid-19 tedavisi gördüler

Eşinin yakalandığı hastalık nedeniyle çok üzülmesine dayanamayan 5 çocuk annesi 51 yaşındaki Nigar Öksüz, böbreğini vermek istedi. Çift, nakil işlemleri için 3 ay önce İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde Öksüz çifti, Kovid-19 olduklarını öğrendi.

Kovid-19 tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan çift, sonrasında yeniden nakil hazırlıklarına başladı.

Tetkiklerin ardından hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Öksüz, Kovid-19 olduğunu öğrendikten sonra tedirginlik yaşadığını ancak başarılı tedavi ve naklin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kendisine hayat veren eşine teşekkür eden Öksüz, "Eşim beni hastalığımda da sağlığımda da yalnız bırakmadı. Ona minnettarım."dedi.

Nigar Öksüz ise eşini böbreğiyle hayata bağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Dinçkan ise çiftin nakilden sonra genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kovid-19'un bütün izlerini vücuttan sildikten sonra nakil işlemini gerçekleştirdiklerini anlatan Dinçkan, "Salgın döneminde böbrek hastaları nakil olmakta tedirginlik yaşadı. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra güvenli şekilde nakil olabilirler. Kronik böbrek hastaları, nakil olup direnç düşürücü ilaç kullanan hastalara göre Kovid-19'dan daha fazla etkileniyor. Sonuçları da kronik böbrek hastalarında nakilli hastalara göre daha ağır seyrediyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu
Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu
Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu
Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu

Kurban Bayramı, Ahmet Öksüz, İstanbul, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü birlikte yendiği eşinden alınan böbrekle hayata tutundu - Son Dakika


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