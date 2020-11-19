Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti - Son Dakika

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

19.11.2020 16:49

Koronavirüs vaka sayılarını ve ölümleri durma noktasına getiren Avustralya'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Geçtiğimiz gün oynanan Queensland-New South Wales rugby karşılaşmasını 52 bin kişi tribünden takip etmesi koronavirüs sonrasında bir araya gelen en yüksek sayıdaki kalabalık olarak tarihe geçti.

Türkiye, Avrupa ve ABD, pandemide ikinci dalga ile mücadele ederken Avustralya, yeni vakaları ve koronavirüs kaynaklı ölümleri durma noktasına getirdi. Hayatın normale dönmeye başladığı ülkede geçtiğimiz gün gün oynanan rugby maçında koronavirüs sonrası seyirci rekoru kırıldı

Avustralya'daki rugby liginde 52 bin taraftar, Suncorp stadyumunda bir araya geldi. Bu rakam koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra bir araya gelen en yüksek sayıdaki kalabalık oldu. Avustralya tüm dünyayı kıskandırdı.

Yetkililerin daha önce stadlara uyguladığı yüzde yetmiş yasağını kaldırıp stadların yüzde yüz kapasite ile dolabileceği kararını verdikten sonra oynanan maçta ev sahibi ekip Queensland rakibi New South Wales 2-1 lik seri ile mağlup etti.

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BÜYÜK JEST

Maçtan önce yaklaşık 2 bin bilet, sağlık çalışanlarına virüs sürecinde gösterdikleri kahramanlıktan dolayı bedava verildi. Avutralya'da 52 bin taraftarın bir arada maç izlemesi diğer ülkelerde yaşayan taraftarları kıskandırdı.

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

Amerika Birleşik Devletleri, Queensland, Avustralya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti
Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı         
16:48
Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi         
16:20
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı         
15:27
45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu         
15:16
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak         
14:09
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 17:05:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei