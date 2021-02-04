Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı - Son Dakika

Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı

04.02.2021 23:53

İngiltere'de 10 milyon kişinin üzerinde yapılan bir araştırma, koronavirüsü en çok çocukların taşıdığı ve yaydığı bilgisinin doğru olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, virüsü en çok yayan grubun 35 ila 49 yaşları arasındaki bireyler olduğu belirtildi.

Imperial College London tarafından 10 milyondan fazla ABD'linin üzerinde yapılan araştırma, koronavirüsü en çok yayan yaş gruplarını ortaya koydu. Buna göre araştırmada 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72,2 rol oynadığı, virüsü en çok yayan grubun ise yüzde 41,1 ile 35 ila 49 yaş arası kişiler olduğu kaydedildi.

Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı

DENEKLER 9 BOYUNCA İNCELENDİ

Science dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, araştırmaya katılan kişilerin2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar cep telefonu verileri, gittikleri yerler ve nerede bulundukları incelendi. Bölgesel analiz sistemi ile tespit edilen veriler, koronavirüs vakaları ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırıldı.

VERİLER ABD'DEKİ ARAŞTIRMA İLE UYUŞTU

Vakaların neredeyse 4'te 3'ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmada, enfekte olanların yaş ortalamasının 46'dan 38'e düştüğü belirtildi. Araştırma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veriyle de uyuştu.

Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı

"İŞ HAYATI RİSKİ ARTIRIYOR"

Araştırma, orta yaş grubunun yoğun olarak iş hayatında olması ve daha çok kimseyle temas etmesi nedeniyle virüsü en çok yayan grup olduğunu ortaya koydu. Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman'ından Dr. Samir Bhatt, "İş hayatı enfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum çözülmesi zor bir durum olarak karışımıza çıkıyor" diye konuştu.

Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi
Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı         
00:29
Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti         
23:46
Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz         
23:18
Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi         
22:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar         
22:18
Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez         
21:08
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
900 bin liralık rüşvete polisten 900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz         
19:46
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 00:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei