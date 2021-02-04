Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı - Son Dakika

Imperial College London tarafından 10 milyondan fazla ABD'linin üzerinde yapılan araştırma, koronavirüsü en çok yayan yaş gruplarını ortaya koydu. Buna göre araştırmada 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72,2 rol oynadığı, virüsü en çok yayan grubun ise yüzde 41,1 ile 35 ila 49 yaş arası kişiler olduğu kaydedildi.

DENEKLER 9 BOYUNCA İNCELENDİ

Science dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, araştırmaya katılan kişilerin2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar cep telefonu verileri, gittikleri yerler ve nerede bulundukları incelendi. Bölgesel analiz sistemi ile tespit edilen veriler, koronavirüs vakaları ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırıldı.

VERİLER ABD'DEKİ ARAŞTIRMA İLE UYUŞTU

Vakaların neredeyse 4'te 3'ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmada, enfekte olanların yaş ortalamasının 46'dan 38'e düştüğü belirtildi. Araştırma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veriyle de uyuştu.

"İŞ HAYATI RİSKİ ARTIRIYOR"

Araştırma, orta yaş grubunun yoğun olarak iş hayatında olması ve daha çok kimseyle temas etmesi nedeniyle virüsü en çok yayan grup olduğunu ortaya koydu. Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman'ından Dr. Samir Bhatt, "İş hayatı enfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum çözülmesi zor bir durum olarak karışımıza çıkıyor" diye konuştu.