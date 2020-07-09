Koronavirüsü etkisiz hale getiren yeni teknoloji "Vironance" - Son Dakika

Koronavirüsü etkisiz hale getiren yeni teknoloji "Vironance"

İSTANBUL Teknik Üniversitesi(İTÜ) ARI Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji firması Smarte çok önemli teknolojiye imza attı.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi(İTÜ) ARI Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji firması Smarte çok önemli teknolojiye imza attı. Geliştirdikleri "Vironance" isimli teknoloji ile havaya yaydıkları titreşimle koronavirüsü etkisiz hale getiren firma dünyada bir ilki başardı.

Bu teknoloji sayesinde, havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa giriyor. Böylece kovit-19 virüsünün dış çeperi parçalanarak bulaşamaz hale geliyor.

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İnsan sağlığı ve ortam konforu üzerine de teknolojiler geliştiren firmanın Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz geliştirdikleri teknolojiyi anlattı.

Melih Ballıkaya, "Geliştirdiğimiz teknolojinin ismi 'vironance'. Virüs ve rezonans kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Elektromanyetik bir alan içerisinde virüslerin kabuklarını titreştirerek, inaktif hale getiren bir teknoloji. Biz 5 ay içerisinde çok yoğun bir çalışma yaparak geliştirdik. Bu aslında yeni bir teknoloji. Bir çok ürüne entegre edilebilir bir durumda. Örneğin; iklimlendirme sistemlerine, asansörlerin butonlarına, insanların sürekli dokunduğu ve bulaş riskinin yüksek olduğu yerlere entegre edilerek oralarda virüs bulaş riskinin azaltılmasına destek olacak bir teknoloji" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLECEK ŞEKİLDE BUNLARIN HEPSİ DİZAYN EDİLDİ"

Ballıkaya, "Aslında bir teknolojinin ticarileştirilmesinden bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte bunlara hızla devam ediyoruz. Bunlara öncelikli alanlar belirledik. Şu an öncelikli, perakende mağazaları, AVM'ler, okullar gibi öncelikli alanlarımız var. Bunlara odaklandık, buralardaki problemleri çözmeye. Bundan sonra yavaş yavaş evlere ve potansiyel bu işi kullanacak, ihtiyaç olacak yerlere doğru uygulamalarımızı genişleteceğiz. Burada bir değil bir sürü ürün var. Teknoloji ve ürün kavramları birbirine çok karışıyor. Bu geliştirdiğimiz şey yeni bir teknoloji. Bu teknoloji ile virüsü inaktive edebiliyorsunuz. Bu teknolojiyi uyguladığınız bir küçük ev aleti veya beyaz eşya bulunduğu ortamda virüsleri inaktive edebilir hale gelecek. Bunun üzerine çalışıyoruz, bir sürü uygulama alanı olacak. Şu an pilot uygulamalara başladık bu teknoloji ile alakalı. Yakında yani birkaç hafta sonra ilk imalatları, ilk teslimleri yapacağız. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki yan sanayiye uygun, Türkiye'de üretilebilecek şekilde bunların hepsi dizayn edildi ve kullanıma açık olacak" diye konuştu.

"BULUŞUN KAYITLARA GEÇMESİ İÇİN 4 TANE ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUNSAN BULUNDUK"

Ballıkaya, "Biz İTÜ ARI TEKNOKENT'teyiz, burada teknoloji geliştiriyoruz. Burada çok kıdemli ve kıymetli bir AR-GE ekibimiz var ve burada geliştirdiğimiz bir teknoloji. Fakat firmamızın Danimarka'da da bir ofisi var, orada da uzun süredir faaliyet gösteriyor. Bugün Amerika'da da bunun tanıtımlarına başladık. Zaten bu teknolojiyi geliştirirken, uluslararası bütün literatürü, bütün kaynakları, bütün dünyada bu konuyla uğraşan, uğraşmaya başladığını anons eden kaynakların hepsini taradık. Dünyada uğraşan çok büyük kurumlar ve kuruluşlar var, bunları biliyoruz. Bilmediklerimiz de vardır tabi ki ama şu an ilk hedefe ulaşan firma olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Dünyada bizim burada yaptığımız buluşun kayıtlara geçmesi için 4 tane uluslararası patent başvurunsan bulunduk, Avrupa Patent Ofisi'ne, PCT'ye ve Türk Patent Enstitüsüne 4 ayrı patent başvurumuz oldu. Bunu daha da geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"SİSTEMİN TEMELİNDE VİRÜSLERİN TİTREŞTİRİLEREK DIŞ ÇEPERLERİNİN PATLATILMASI YANİ PARÇALANMASI SÖZ KONUSU"

Nazım Yavuz, "Vironance teknolojisi şu anda virüsle ilgili yaşadığımız tüm konforsuzlukları aslında ortadan kaldırabilecek bir teknoloji. Şu anda malum AVM'lerde, restoranlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Dünde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı şeklinde virüsün temel bulaşlarından bir tanesi de artık hava. İnsanların soluduğu havanın tekrar sisteme temiz hava haline getirilmeden verilmesi bulaşı artırıyor. Bizim bulduğumuz teknoloji ile yapılacak ürünler öncelikle iklimlendirme sistemlerinde kirli havayı temizleyerek insanların tekrar temiz hava alabilmesini ve böylelikle klimaların ısıtma ve soğutmanın verilebilmesine imkan sağlayacak. Elimizle virüsü bulaştırabiliyoruz, bu elimizin değdiği her noktaya konulacak cihazlarla yani pankamatikteki tuşların üzerine, asansördeki butonlara, toplantı masaları gibi bir çok noktada da insanların virüsü birbirine aktarmasını engelleyecek bir çalışma olacak. Sistemin temelinde virüslerin titreştirilerek dış çeperlerinin patlatılması yani parçalanması söz konusu. ve virüs artık bulaşamayacak bir noktaya geliyor bu teknoloji sayesinde. İçinde bulunan RNA artık kendini klonlayamıyor, çoğalamıyor. Bu anlamda da virüs etkisiz hale geliyor. Bütün dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde bunun bir çok alanda uygulanacağına düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SADECE KOVİT-19 DEĞİL, SARS, MERS DA VAR"

Yavuz, birçok virüs tipi için kullanılacak olan teknoloji ile ilgili olarak ise, "Yuvarlak dediğimiz, antenli, SARS, MERS, influanza gibi bütün bu tip virüslerde etkili. Aynı zamanda bundan sonra gelebilecek virüslerde de etkili olabilecek bir teknoloji. " dedi.


- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüsü etkisiz hale getiren yeni teknoloji 'Vironance' - Son Dakika
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