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Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar - Son Dakika

Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar

07.06.2021 09:58

Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar Sigarayı bıraktı 0 kilometre otomobil satın aldı Uzman Hemşire Ayşe Turan: "Pandemi döneminde sigara bırakma polikliniğine başvurular arttı" Adana'da, Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniği,...

Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar

Sigarayı bıraktı 0 kilometre otomobil satın aldı

Uzman Hemşire Ayşe Turan:

"Pandemi döneminde sigara bırakma polikliniğine başvurular arttı"

ADANA - Adana'da, Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniği, pandemiyi fırsata çevirerek hastanede koronavirüs tedavisi gören 20 kişinin sigarayı bırakmasını sağladı.

Birçok hastalığı beraberinde getiren sigara, her yıl 8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Uzmanlar ise sigara içenlerin korona virüse yakalanma ve ölüm riskini yüzde 50 artırdığını, pandemi döneminde sigara içmemenin yararlı olduğunu belirtiyor.

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde pandemiyi fırsata çevirerek hastanede koronavirüs tedavisi gören 41 kişiden 20'sinin sigarayı bırakmasını sağladı.

"9 ay boyunca görüşmeleri sağladık"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Sigara Bırakma Polikliniği Uzman Hemşiresi Ayşe Turan, hastalarla yüz yüze ve telefon ile görüşerek sigarayı bırakmalarını sağladıklarını belirterek, "Hastanemizde korona virüs tanısıyla yatan hastaları aldık ve onların sigara içip içmediklerini sorguladık. Sigara içmeyenleri tebrik ettik, sigara içenlere de bırakmak isteyip istemediklerini sorduk. Bırakmak isteyen hastaları da ilk 15 gün, sonrasında ayda 1 olmak üzere 3-6 ve 9 ay boyunca görüşmeleri sağladık" diye konuştu.

"Danışmanlık hizmetiyle bile sigara bırakılabiliyor"

20 kişinin sigarayı kesin olarak bıraktığını söyleyen Turan, "Pandemi dönemini biz fırsata çevirdik. Telefonla danışmanlık hizmeti vererek sigarayı bırakmalarını sağladık. Tüm sağlık çalışanları olarak danışmanlık hizmetiyle bile sigara bırakılabiliyor. Toplam 41 hasta aldık. Bunların yüzde 50'si sigarayı bıraktı. Sigara bırakma polikliniğimiz randevuyla çalışıyor. Geldiklerinde tahliller yapılıp nikotin bağımlılık oranları belirlendikten sonra tedavi süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ayşe Turan pandemi döneminde sigara bırakmaya başvuru sayısının arttığını söyledi.

Sigarayı bıraktı 0 kilometre otomobil aldı

Korona virüse yakalandıktan sonra sigarayı bırakmaya karar veren özel güvenlik görevlisi Murat Dönmez ise sigarayı bıraktıktan sonra 0 kilometre bir otomobil aldığını söyledi. Dönmez, "Günde 2 paket sigara içen bir insandım. Sürekli de rahatsız oluyordum. Şuan bıraktığım için çok mutluyum. Uyku düzenim rahatladı, huzurlu oldum, stresim azaldı. Koronavirüs geçirdikten sonra bırakmayı düşündüm. Ben sigara içerken hiçbir şeyin sahibi değildim ama şu an 0 bir araç aldım kendime herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Sigarayı herkesin bırakmasını tavsiye eden Dönmez, "İnsanlar bırakmaktan kesinlikle korkmasınlar. Herkes bırakmalı çünkü sigarayı bıraktıktan sonra daha huzurlu, mutlu olacaklar. Evde ki huzuru bile etkiliyor. Sigara insanların hayatında olmamalı. Hem maddi hem de manevi olarak rahatlıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar
Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar
Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar
Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar

Koronavirüs, Ayşe Turan, Otomobil, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüsü fırsata çevirdiler, sigarayı bıraktılar - Son Dakika


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