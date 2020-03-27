Koronavirüsü gölgesinde pazar alışverişi yaptılar - Son Dakika

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Koronavirüsü gölgesinde pazar alışverişi yaptılar
12 dakika önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde haftanın dört günü kurulan sebze pazarı, Koronavirüs (covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında haftada tek güne düşürülerek Cuma günü yeni yerinde Şehit Naci Yıldırım caddesinde kuruldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde haftanın dört günü kurulan sebze pazarı, Koronavirüs (covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında haftada tek güne düşürülerek Cuma günü yeni yerinde Şehit Naci Yıldırım caddesinde kuruldu.
Niksar'da da haftanın dört günü (Pazar-Pazartesi-Perşembe ve Cuma) günleri kurulan sebze pazarı alınan tedbirler kapsamında tek güne düşürülerek Cuma günü Şehit Naci Yıldırım Caddesi'nde kuruldu. Normal günlerde kalabalık olan sebze pazarı, Korona virüsü sebebiyle vatandaşın Pazar alışverişini de sekteye uğratırken, Pazar esnafı ise işlerinin oldukça durgun olduğunu söyledi.
Öte yandan Niksar Belediyesi tarafından Pazar yerine konulan el dezenfektanlarını da vatandaşların kullanması dikkat çekti. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
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