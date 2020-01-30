Koronavirüsü Hindistan ve Filipinler'e de sıçradı

Hindistan ve Filipinler ilk koronavirüsü vakalarını doğruladı.

Hindistan haber kanalı NDTV'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasının ülkenin Kerala eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hastanın, salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrindeki bir üniversitenin öğrencisi olduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kerala eyaletinde 400 kişinin evlerinde gözetim altında olduğu ve yetkililerin, ülkenin çeşitli havalimanlarında yaklaşık 30 bin yolcuyu taradığı bildirildi.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Filipinler'de de Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasını doğruladı. Hastanın 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLÜM SAYISI 170'E ÇIKTI

Koronavirüs (2019 – nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bin 370 kişinin kritik durumda olduğunu ve Çarşamba günü itibariyle 12 bin 167 kişinin de virüsü kaptığından şüphelenildiğini duyurdu. Ayrıca, yine Çarşamba günü itibariyle 21 kişi hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi, böylece toplamda 124 kişinin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş olduğu belirtildi. Bununla birlikte, 81 bin 947 kişinin de tıbbi gözetim altında olduğu açıklandı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bulaşıcı hastalık uzmanı Li Xingwang, taburcu edilen kişi sayısının devlet tarafından uygulanan katı taburcu politikası nedeniyle düşük olduğunu açıkladı. Xingwang tedavi edilmiş kişilerin, klinik semptomları düzeldiğinde ve vücut sıcaklıkları normale döndüğünde taburcu edilmeden önce 2 virüs tespitinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Çin Futbol Federasyonu (CFA) da 2020 sezonunda yapılacak tüm ülke içi maçları koronavirüsüyle daha iyi mücadele edilebilmesi için ertelendiğini duyurdu. Ek olarak IKEA'nın da geçici olarak mağazalarını kapatma kararı aldığı belirtildi. IKEA'nın Çin genelinde 14 bin çalışanı bulunuyor.

Tibet'te ilk koronavirüsü vakası duyurulurken, Çarşamba günü sonuna kadar Hong Kong'da 10, Makao'da 7 ve Tayvan'da da 8 teyit edilmiş vakanın bulunduğu bildirildi. Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Finlandiya'da ise bir vakanın tespit edildiği açıklandı.

Avustralya hükümeti ise Wuhan'daki 600'den fazla vatandaşının tahliyesi için Çin hükümeti ile görüşmelerini sürdürüyor. Çin'den tahliye edilecek Avustralyalıların Christmas Adası'nda 14 gün süre ile karantina altında tutularak virüs bulaşmadığından emin olunduktan sonra evlerine gönderileceği belirtildi.