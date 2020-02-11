Koronavirüsü İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaştıran 'süper bulaştırıcı'nın kimliği açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsü İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaştıran 'süper bulaştırıcı'nın kimliği açıklandı - Son Dakika Dünya

Koronavirüsü İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaştıran 'süper bulaştırıcı'nın kimliği açıklandı

7 saat önce

Koronavirüsün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği açıklandı.

Koronavirüsü İngiltere, Fransa ve İspanya'ya bulaştıran 'süper bulaştırıcı'nın kimliği açıklandı, System.String[]

Koronavirüsün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği açıklandı. 53 yaşındaki Steve Walsh adlı iş insanının Singapur'daki bir konferansta virüsü kaptığı açıklandı.

Singapur'da 20-23 Ocak tarihlerinde bir konferansa katılan Steve Walsh daha sonra tatil yapmak için Fransız Alplerine gitti. Kaldığı evde bulunan 11 kişiye de koronavirüsü bulaştıran Walsh daha sonra Londra'ya geldi. Yetkililer, uçakta 183 yolcu ve 6 uçuş görevlisi ile temas eden Steve Walsh'ın Londra'ya indiğinde hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini açıkladı. Koronavirüs bulaşan hasta sayısının ve ölümlerin tüm dünyada artmaya başlamasıyla yerel Halk Sağlığı yetkilileriyle temasa geçen Steve Walsh'ın koronavirüs kaptığı tespit edildi.

İngiliz medyası, 2 hafta karantinada kalan Steve Walsh'ın tamamen tedavi edildiğini duyurdu. Fransız Alplerinde Walsh'un birlikte kaldığı 4 kişi ve bir çocuğun da testlerde koronavirüs kaptığı tespit edildi. Bu kişilerden birisinin İspanya'nın Majorca kentinde yaşadığı ve ailesine koronavirüs bulaşmadığı ortaya çıktı. Böylece koronavirüs Singapur'dan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya ulaşmış oldu.

'SÜPER BULAŞTIRICI' NE DEMEK?

Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'Süper Bulaştırıcılar', temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar.

Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor.


Koronavirüs, İngiltere, İspanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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