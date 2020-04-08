Koronavirüsü İzole Eden Türk Profesör Açıklama Yaptı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, çalışmalarda başarılı oldu.



Aykut Özdarendeli yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:



Bu salgınla acilen mücadele etmek çok önemli olsa da, yapılacak temel araştırmalarla bu virüse karşı kapsamlı çözümler üretilmesi gerekiyor. 2013 yılında kurulan merkezimiz aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapılara sahiptir.



Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uluslararası standartlardaki altyapılamız sayesinde Covid-19 hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına hemen başladık ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı da hızla ilerleteceğimize inanıyorum. Merkezimiz bünyesinde bulunan Biyogüvenlik Seviye 3 laboratuvarında SARS-CoV-2 virüsü laboratuvar şartlarında izole edilmiş ve hücre kültür sistemine adapte edilmiştir.



Virüsün izole edilmesi, Covid-19'un biyolojisinin ve patogenezinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu gelişme Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır.



Prof. Dr. Aykut Özdarendeli



7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.