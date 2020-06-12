Koronavirüsü karikatürlerine taşıdı - Son Dakika

DENİZLİ'de, resim öğretmenliği yapan karikatürist Mehmet Selçuk, koronavirüs temalı karikatürleriyle beğeni topladı. Selçuk, amacının öğrencilerine ve topluma örnek olmak olduğunu belirterek, "Karikatürlerimi ilerleyen dönemde sergiye açmak ve daha sonra da bir kitap haline getirmek istiyorum" dedi.

Denizli'de oturan resim öğretmeni ve karikatürist Mehmet Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisini kağıtlarına taşıdı. Okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından atölyesinde daha fazla zaman geçiren Selçuk, koronavirüs temalı karikatürler çizmeye başladı. Karakalemle yaratıcılığını kullanarak, beyaz sayfalara koronavirüsle ilgili görseller oluşturan Selçuk'un karikatürleri, sosyal medyada ilgi gördü. Karikatüristlerin hayatı derinden etkileyen olguları sayfalarına taşıdığını ifade eden Selçuk, koronavirüs pandemisinin son dönemde yaptığı çizimlere yön verdiğini söyledi.

Koronavirüsü işlediği karikatürleriyle hem toplumu bilinçlendirmek hem de bu zorlu süreçte insanları rahatlatmak istediğini ifade eden Selçuk, "Şimdiye kadar yaklaşık 40 koronavirüs temalı karikatür çizdim. Amacım öğrencilerime ve topluma örnek olmaktı. Karikatürlerimi ilerleyen dönemde sergiye açmak ve daha sonra da bir kitap haline getirmek istiyorum" dedi. Karikatürlerinin beğenildiğini dile getiren Selçuk, "Bu süreçte insanlar korkarken ben onları karikatürlerimle güldürmeye çalıştım. Bir karikatürü yapmak bazen bir günümü alıyor, bazen de bir saatte bitebiliyor. Önce çizimimi yapıyorum, ardından da çalışmamı renklendirerek son halini veriyorum. Gündelik yaşamda maskeye ya da virüse benzeyen görselleri sayfalarıma esprili bir şekilde yansıtıyorum. Örneğin maske bir sayfamda hamak oluyor, diğerinde bir çocuğun elindeki uçurtma olarak yer buluyor" diye konuştu.