Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı - Son Dakika

Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı. Sınır kapısına gelen bazı vatandaşlar, Ürdün tarafına geçemediler.

Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı

Batı Şeria, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:55 Kaynak: AA
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