Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı - Son Dakika

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Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:55 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı. Sınır kapısına gelen bazı vatandaşlar, Ürdün tarafına geçemediler.
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