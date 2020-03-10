Koronavirüsü nedeniyle Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı kapatıldı - Son Dakika

Sınır kapısından görüntüler Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı kapatıldı. Sınır kapısına gelen bazı vatandaşlar, Ürdün tarafına geçemediler.

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