Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 132'ye çıktı - Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde dünden bugüne yaklaşık 1.500 kişi artarak 6.057 kişi oldu, ölü sayısı ise 132'ye yükseldi. Ölümlerin hepsi Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

John Hopkins Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Merkezi (JH CSSE) tarafından kurulan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dahil birçok ülkenin resmi sağlık merkezlerinden koronavirüs (2019 – nCoV) bilgilerini derleyen sistemden alınan son verilere göre hasta sayısı bir günde 1.500 kişi arttı. Verilere göre dünya genelinde virüs sebebiyle hastalanan kişi sayısı 6 bin 57 olurken hayatını kaybeden kişi sayısı ise 132'ye yükseldi.

Almanya'dan sonra Arap yarımadasına da sıçrayan koronavirüslü hasta ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nde tespit edildi. Dünya genelinde Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte koronavirüs tespit edilen ülke sayısı 19'a ulaştı.

Çin hükümeti, Hubey bölgesindeki virüsün ortaya çıktığı Wuhan kenti ile diğer 16 şehirde virüsün yayılmaması için giriş ve çıkışları durdurdu.

British Airways şirketi Çin uçuşlarını her iki yönde de durdurduğunu açıkladı.

Japonya hükümeti tarafından Çinden tahliye edilen Japon Japon vatandaşlarından beşinde koronavirüs tespit edildi.

Wuhan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları ve konsolosluk görevlilerinden oluşan 240 kişilik kafileyi taşıyan uçak Alaska'ya ulaştı.

ABD koronavirüse karşı aşı geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Rusya ise aşı geliştirme için Çin ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Wuhan yakınlarında inşa edilen ve Mayıs ayında açılması planlanan boş hastane binası 48 saat içerisinde hazırlanarak koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı.

Çin'in Hubey bölgesi Vuhan kentinde sadece koronavirüs bulaşmış kişileri tedavi edecek ilk hastane açıldı. Yapımı devam eden bir diğer hastane haricinde boş bir binadan dönüştürülen hastane yakında hasta kabul etmeye başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Wuhan'da yapımı devam eden hastane inşaatından görüntüler