Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 170'e çıktı

nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bin 370 kişinin kritik durumda olduğunu ve Çarşamba günü itibariyle 12 bin 167 kişinin de virüsü kaptığından şüphelenildiğini duyurdu. Ayrıca, yine Çarşamba günü itibariyle 21 kişi hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi, böylece toplamda 124 kişinin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş olduğu belirtildi. Bununla birlikte, 81 bin 947 kişinin de tıbbi gözetim altında olduğu açıklandı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bulaşıcı hastalık uzmanı Li Xingwang, taburcu edilen kişi sayısının devlet tarafından uygulanan katı taburcu politikası nedeniyle düşük olduğunu açıkladı. Xingwang tedavi edilmiş kişilerin, klinik semptomları düzeldiğinde ve vücut sıcaklıkları normale döndüğünde taburcu edilmeden önce 2 virüs tespitinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Çin Futbol Federasyonu (CFA) da 2020 sezonunda yapılacak tüm ülke içi maçları koronavirüsüyle daha iyi mücadele edilebilmesi için ertelendiğini duyurdu. Ek olarak IKEA'nın da geçici olarak mağazalarını kapatma kararı aldığı belirtildi. IKEA'nın Çin genelinde 14 bin çalışanı bulunuyor.

Tibet'te ilk koronavirüsü vakası duyurulurken, Çarşamba günü sonuna kadar Hong Kong'da 10, Makao'da 7 ve Tayvan'da da 8 teyit edilmiş vakanın bulunduğu bildirildi. Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Finlandiya'da ise bir vakanın tespit edildiği açıklandı.