Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 170'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 170'e çıktı - Son Dakika Dünya

Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 170'e çıktı

6 saat önce

nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170'e yükseldi.

Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 170'e çıktı, System.String[]

nCoV)  sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bin 370 kişinin kritik durumda olduğunu ve Çarşamba günü itibariyle 12 bin 167 kişinin de virüsü kaptığından şüphelenildiğini duyurdu. Ayrıca, yine Çarşamba günü itibariyle 21 kişi hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi, böylece toplamda 124 kişinin hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş olduğu belirtildi. Bununla birlikte,  81 bin 947 kişinin de tıbbi gözetim altında olduğu açıklandı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bulaşıcı hastalık uzmanı Li Xingwang, taburcu edilen kişi sayısının devlet tarafından uygulanan katı taburcu politikası nedeniyle düşük olduğunu açıkladı. Xingwang tedavi edilmiş kişilerin, klinik semptomları düzeldiğinde ve vücut sıcaklıkları normale döndüğünde taburcu edilmeden önce 2 virüs tespitinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Çin Futbol Federasyonu (CFA) da 2020 sezonunda yapılacak tüm ülke içi maçları koronavirüsüyle daha iyi mücadele edilebilmesi için ertelendiğini duyurdu. Ek olarak IKEA'nın da geçici olarak mağazalarını kapatma kararı aldığı belirtildi. IKEA'nın Çin genelinde 14 bin çalışanı bulunuyor.

Tibet'te ilk koronavirüsü vakası duyurulurken, Çarşamba günü sonuna kadar Hong Kong'da 10, Makao'da 7 ve Tayvan'da da 8 teyit edilmiş vakanın bulunduğu bildirildi. Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Finlandiya'da ise bir vakanın tespit edildiği açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de "Ufak Fıstık" adlı robot karantinadaki insanlara yiyecek götürüyor
Koronavirüsle ilgili kan donduran iddia: 1370 kişinin hayatından umut kesildi Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:47:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü nedeniyle ölüm sayısı 170'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]