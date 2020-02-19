Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor - Son Dakika

Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor

7 saat önce

Çin'deki koronavirüsü salgını sonrası, sanal ortamda virüsü konu alan oyunlara ilginin arttığı görülüyor.

Çin'deki koronavirüsü salgını sonrası, sanal ortamda virüsü konu alan oyunlara ilginin arttığı görülüyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, ismi 'corona' olan çok fazla oyun olduğunu belirterek, yoğunluk nedeniyle oyunu oynamak isteyenlere sistem tarafından rezervasyon numarası verilmeye başladığını söyledi.

Çin'deki koronavirüsü salgını sonrası virüsle ilgili oyunlar sanal ortamda hızla yayılmaya başladı. Özellikle son günlerde ismi 'corona' olan birçok oyun başta Çin olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi görüyor. Uzmanlara göre oyunun bu denli yayılması ve ilgi görmesinin nedeni insanların oyunu bir simülasyon gibi görmesinden kaynaklanıyor. Son dönemde ilginin arttığı bu oyunlara girebilmek için sıra numarası almanız gerekiyor. Çünkü yoğunluk nedeniyle uygulama her oyuncuyu kabul edemiyor.

"İNSANLAR SİMÜLASYON GİBİ GÖRÜYORLAR"

Koronavirüsüyle ilgili oyunlara ilginin arttığını ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Ordular tatbikat yaparlar ve kendilerini savaşa hazırlarlar. Yangın için tatbikat yapılır. Herhangi bir yangın durumunda kendimizi koruyabilelim diye. Deprem için tatbikatlar yapılır. Fakat biz bir virüs salgınıyla alakalı tatbikatın nasıl yapıldığını, virüs salgınında insanların nasıl davranması gerektiğini bu yaşanmadığı sürece maalesef bilemiyoruz. Bu da 'corona' isminde oyunların biraz daha talep görmesine neden oldu. Çünkü insanlar bunu simülasyon gibi görüyorlar. Bunu gerçekten merak ediyorlar. Neler oluyor, neler yaşanıyor. Biraz kafalarındaki soru işaretlerini çözebilmek ve anlayabilmek için ağırlıklı olarak bu oyunu indirdiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İSMİ 'CORONA' OLAN ÇOK FAZLA OYUN ÇIKMAYA BAŞLADI"

Oyunda kullanıcılar tarafından virüs salgınının yayıldığını belirten Osman Demircan, kullanıcıların sanal tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğini de belirtti. Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunu oynayanlar aslında bir virüs salgınının parçası oluyorlar. Bir yerde salgını başlatıyorlar ve salgın diğer taraflara yayılıyor. Aslında oyunun içerisindeki şu an Çin'in yaşadığından çok farklı bir şey değil. Oyuncuları bekleyen şöyle bir tehlike var. Maalesef bir şey popüler olduğu zaman arkasında tehlikeleri de barındırmaya başlıyor. İsmi corona olan çok fazla oyun çıkmaya başladı. Bu oyunların birçoğunun içerisinde zararlı yazılımlar mevcut. Bu da bilgisayar ve tabletlerin kontrollerinin maalesef kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor. Bir virüsü araştırırken, bir virüsle alakalı oyun oynamak isterken kullandığımız dijital cihazın da virüsle dolmasına neden olabiliriz."

OYUN İÇİN REZERVASYON NUMARALARI VERİLİYOR

Dünya genelinde bu tür oyunlara ilginin büyük olduğunu ifade eden Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Çok ciddi bir ilgi var. Dünya genelinde herkes tarafından talep ediliyor. Çin de dahil. Ağırlık olarak Çin'de talep görüyor. Tüm dünyada ve ülkemizde de ciddi talep görüyor. Hatta üretici firma talepleri çok hızlı karşılayamadığı için rezervasyon numaraları veriyor. Oyunu oynamak isteyenleri 'sizin sıranız gelecek. Geldiği zaman oynayabileceksiniz' mesajıyla karşılıyor " ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Osman Demircan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor Bakan Selçuk, sosyal medyadaki tehlikeli akıma karşı öğrencileri uyardı: Beyin kanamasına yol açabilir Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı

Son Dakika Haberleri
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsü oyunlarına büyük ilgi... yoğunluk nedeniyle rezervasyonla oynanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]