Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi - Son Dakika
BBC

Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakâr bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.

Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi, System.String[]

Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakar bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.

Rahip Sergey Romonav, Salı günü Yekaterinburg kentinin dışındaki Sredneuralsk Manastırına girdi.

Manastırı yöneten başrahibe ve bazı rahibeler manastırı terk ederken, binanın etrafında silahlı muhafızlar devriye geziyor.

Rahip Sergey, ayrılmasını istiyorsa Rus Ortodoks Kilisesi makamlarının "manastıra saldırması gerektiğini" söyledi.

Polis Çarşamba günü manastıra gitti, ancak herhangi bir tutuklama olmadı.

Tartışmalı din adamının vaaz vermesi, geçen Nisan ayında yasaklanmış ve geçen ay halkı kamu sağlığı talimatlarına uymamaya teşvik ettiği için, haç takması yasaklanmıştı.

Rahip Sergey, 2000'li yılların başlarında Sredneuralsk Manastırı'nın kurulmasına yardımcı olmuştu ve yüzlerce destekçisi yıllar boyunca vaazını dinlemek için manastıra gitti.

Rus makamları, 13 Nisan'da salgın nedeniyle kiliseleri kapatmış ve bu ay tekrar açılmıştı.





Manastırda neler oluyor?

Rahip Sergey, koronavirüs salgınını "uydurma salgın" diye nitelemiş ve kiliseleri kapatan yetkilileri "deccalin öncülleriyle birlikte çalışmakla" suçlamıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Mayıs'ta görevden aldığı Rahip Sergey'in kaderine bir kilise mahkemesi karar verecek.

Ancak Rahip Sergey, Pazartesi günü yapılan duruşmada vicdanının rahat olduğunu ve kendisini Sredneuralsk Manastırı'ndan sadece güç kullanarak çıkartabileceklerini söylemişti. Rahip Sergey, duruşmanın ertesi günü, manastırın kontrolünü ele geçirdi.

Rus medyasındaki haberlere göre, manastırın etrafında devriye gezen silahlı muhafızlar, Ukrayna'daki savaşta yer alan eski askerler.

Gazetecilerin bölgeye girmesi yasaklandı, ancak içeri girmeyi başaran Rus Novaya Gazeta gazetesinin muhabiri Rahip Sergey ile görüştü.,

Rahip "Psikoposluk benim hizmet vermemi, konuşmamı yasakladı. Ama ben konuşmakla kutsandım" dedi.

Rahip Sergey'in ikinci duruşması 26 Haziran'da yapılacak.

Yekaterinburg Psikoposluğu, 2005'ten bu yana manastırı yöneten Başrahibe Varvara'nın "gereksiz kavgadan kaçınmak için geçici olarak ayrıldığını" ve rahibin gelecek duruşmaya kadar olan zamanı "kendini ıslah ve tövbe etmek için kullanması gerektiğini" söyledi.

Rahip Sergey kimdir?

Eski polis, Rahip Sergey, cinayet suçundan 13 yıl hapis yatmıştı. Ancak destekçileri bunu reddediyor. 1990'ların sonlarında salıverildi.

Rahip, son Rus Çarı İkinci Nikola'ya atfen adını resmen, Nikolay Romanov yaptı. Eski imparator ve ailesinin 1918'de öldürülmelerinin ardından, Yekaterinburg'un dışına, Sredneuralsk'ın bulunduğu bölgeye gömüldüğü düşünülüyor. Rahip Sergey de kilisedeki tartışmalı "çara tapanlar" hareketinin liderlerinden biri.

Rahip Sergey, geçmişte de sayısız tartışmalı iddiada bulunmuştu. Bunlar arasında, Deccal'in yakında Rusya lideri Vladimir Putin'in mevkidaşı olarak geleceğini savunmuştu. Rahip ayrıca, aile içi şiddet ve Yahudi karşıtı vaazlar vermeye yönelik yasalara da karşı çıkmıştı.

Yekaterinburg, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:32 

Son Dakika Dünya Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi - Son Dakika Dünya

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