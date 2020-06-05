Koronavirüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor - Son Dakika

Koronavirüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor

Koronavirüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor Ordu'da fındık fiyatları 24 liradan işlem görürken, bu fiyatın yeni sezonu olumlu yönde etkilemesi bekleniyor Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: "Korona virüsü fındık üreticilerine...

Koronavirüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor

Ordu'da fındık fiyatları 24 liradan işlem görürken, bu fiyatın yeni sezonu olumlu yönde etkilemesi bekleniyor

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça:

"Korona virüsü fındık üreticilerine yaradı, bahçelerde verim çalışmaları arttırıldı"

ORDU - Ordu'da serbest piyasada kabuklu fındık ortalama 24 liradan işlem görürken, bu fiyatın gelecek sezonu üreticiler için olumlu şekilde etkileyeceği bildirildi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, korona virüsü nedeniyle üreticilerin fındık bahçelerinde verim çalışmalarını yaptıklarını ifade ederek, bunun kaliteyi arttıracağını söyledi.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık sezonunun başlamasına yaklaşık 2 ay kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiden fındık alması ve son olarak elindeki 22 bin ton fındığı 24 liradan piyasaya sürmesi, serbest piyasada fındığın 24 liraya kadar yükselmesini sağladı. Uzmanlar, üreticilerin ellerinde şuan için fındık olmasa da bu fiyatların yeni sezonun fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, korona virüsü salgını sürecinde çiftçilerin verim arttırma çalışmalarını daha kapsamlı sürdürdüklerini ifade etti.

"Bu fiyatlar önümüzdeki sezon için önemli bir kriter"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık fiyatlarının şuanda yüksek seyretmesinin sebebinin, TMO'nun elindeki 22 bin ton fındığı 24 liradan satışa sunmasından kaynaklandığını ifade etti. Piyasanın da buna bağlı olarak yükseldiğini ifade eden Akça, Ordu kalite fındığı 24 lira bandında işlem görüyor, çakıldak fındık ise 25-26 lira bandında işlem görüyor. Bu fiyatlar önümüzdeki sezonun taban fiyatı için hakikaten önemli bir kriter olarak önümüzde duruyor. Biz de maliyetlerimizi yapıp taban fiyat isterken bu kriteri de masaya koyacağız ve üreticimizi lehine olan fiyatı talep edeceğiz" dedi.

Şu anda serbest piyasada oluşan rakamlar kadar bir taban fiyatı olacağını şahsen düşünmediklerini ancak yine de üreticinin kazancını yükseltecek fiyatı talep edeceklerini ifade eden Akça, "İnşallah hükumet yetkililerimiz de bu talebimize olumlu bir yaklaşım göstererek hem üreticinin hem piyasanın özümseyeceği şekilde açıklayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü fındık üreticilerine yaradı, bahçelerde verim çalışmaları arttırıldı

Akça, fındık üreticilerinin, korona virüsü (Kovid-19) dolayısı ile bahçelerinde bulunduklarını ve verim arttırma çalışmalarını bu sayede daha kapsamlı sürdürdüklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü, bu dönem fındık üreticilerimiz için kriter oldu. Sokağa çıkma yasağı oldu tarihlerde tarımla uğraşan vatandaşlar sokağa çıktı. Bu bağlamda da birçok üreticimiz bahçelerini düzenlemek için çaba sarf ettiler. Bu da fındığın verim ve kalitesinin artması ile alakalı hakikaten çok büyük mesafe kat etti."

"Hastalıklarla mücadeleye dikkat"

Altınordu Ziraat Odası Akça ayrıca, fındığın hastalıklarla mücadele dönemi olduğunu hatırlatarak, külleme, fındık kurdu, yeşil kokarca ve henüz Türkiye'de çok etki yapmayan kahverengi kokarcaya karşı üreticileri uyardı.

Koronavirüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor

Koronavirüs, Altınordu, Akça, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 08:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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