Koronavirüsü teşhisi ile karantinaya alınan sunucu Akkul: Test sonucum pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsü teşhisi ile karantinaya alınan sunucu Akkul: Test sonucum pozitif çıktı - Son Dakika Dünya

Koronavirüsü teşhisi ile karantinaya alınan sunucu Akkul: Test sonucum pozitif çıktı

6 saat önce

Gezi programı sunucusu Burak Akkul, beş gündür korona pozitif tedavisi gördüğünü açıkladı.

Koronavirüsü teşhisi ile karantinaya alınan sunucu Akkul: Test sonucum pozitif çıktı, System.String[]

Gezi programı sunucusu Burak Akkul, beş gündür korona pozitif tedavisi gördüğünü açıkladı.


Akkul, bir süre önce eşi ile birlikte İngiltere seyahati sonrasında hastalık belirtileri olan kuru öksürük ve ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak antibiyotik tedavisi işe yaramadı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:49 
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