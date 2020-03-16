Koronavirüsü teşhisi ile karantinaya alınan sunucu Akkul: Test sonucum pozitif çıktı

Gezi programı sunucusu Burak Akkul, beş gündür korona pozitif tedavisi gördüğünü açıkladı.



Akkul, bir süre önce eşi ile birlikte İngiltere seyahati sonrasında hastalık belirtileri olan kuru öksürük ve ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Ancak antibiyotik tedavisi işe yaramadı.