Koronavirüsü unutturan asker eğlenceleri

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyenlerin düzenledikleri asker eğlenceleri vatandaş kamerasına yansıdı.

Antalya'da dün gece çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grubun asker eğlencesi yaptığı anlar yer aldı. Kültür Mahallesi'nde çekilen görüntüde 10'a yakın kişinin bulunduğu grup, müzik eşliğinde oynadı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen grubun daha sonra omuzlarına aldıkları askere gidecek genci elleriyle birkaç kez havaya attığı görüldü. Grubun eğlencesini vatandaşlar balkondan izledi.

Yine vatandaşlar tarafından çekilen bir başka asker eğlencesinde de benzer manzaralar yaşandı.