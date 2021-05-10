Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası

Kartal'da yeni açılan bir tatlıcı dükkanında açılışa özel olarak ürünler indirimli fiyattan satıldı. İndirimleri gören vatandaşlar da koronavirüsü unutup dükkan önünde sıraya girdi.

DAKİKALARCA BEKLEDİLER

Onlarca kişi ucuza tatlı alabilmek için kuyruklar oluşturup dakikalarca bekledi. İş yeri görevlileri ara ara vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarında bulunurken dükkan önünde oluşan kuyruk neredeyse gün boyu devam etti. Açılışa özel bastırılan afişlerde cevizli baklavanın kilosunun 19.90 olduğu görüldü.

"BAKLAVA İLE PASTA ALMAYA GELDİK"

Sırada bekleyen bir vatandaş, "Şu an kararsızım ama bakacağız yani. Baklava alabiliriz. Ramazan dolayısıyla" dedi. Sırada bekleyen bir genç ise, "Baklava ile pasta almaya geldik. Daha yeni girdik. Beş dakika, on dakika falan oldu" diye konuştu.