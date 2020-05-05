Koronavirüsü yendi, baklava ve oyun havasıyla taburcu edildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, yakalandığı koronavirüsü 14 günlük tedaviyle yenerek, sağlığına kavuşan Müzeyyen Yüce (60), hastaneden baklava ikram edilip, oyun havasıyla taburcu edildi.

Gaziantep 'te yaşayan Müzeyyen Yüce, rahatsızlanması üzerine götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi 'nde, Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. 14 gün tedavi gören Yüce, sağlığına kavuşunca taburcu edildi.

Müzeyyen Yüce'ye taburcu olduğu haberi, sağlık çalışanları tarafından çiçek ve baklava ile verildi.

Yüce, çalınan oyun havası eşliğinde bir süre oynadıktan sonra alkışlarla evine gönderildi. Müzeyyen Yüce, evinde 14 gün karantinada kalacak.