Koronavirüsü yendi, kurallara uyun tavsiyesinde bulundu - Son Dakika

AYDIN'da, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Selahattin Tayfun (63), diğer hastalara kurallara uymalarını tavsiye etti.

Selahattin Tayfun'un, 21 Mayıs'ta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla, mevcut tedavilere ek olarak immun plazma ve tocilizumab (interlökin - 6 inhibitörü) tedavilerine başlandı. Tedavilere hızlı bir şekilde cevap veren Tayfun'un, klinik durumu iyileşince, salı günü enfeksiyon hastalıkları servisine çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Selahattin Tayfun, dün tamamen iyileşerek taburcu edildi.

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