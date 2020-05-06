Koronavirüsü yendi, taburcu oldular - Son Dakika

BURDUR'da, koronavirüs tedavisi tamamlanan Selahattin Tatlı (34) ve Ahmet Araca (40) alkışlarla taburcu oldu.

17 Nisan günü Kuveyt'ten getirildikten sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alınan Selahattin Tatlı ve Ahmet Araca, rahatsızlanınca Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan Tatlı ve Araca, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Tatlı ve Araca, ambulansla karantinada kaldıkları Fereli Sinan Efendi Yurdu'na götürüldü.

Selahattin Tatlı, "Öncelikle devletimize, milletimize, güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En iyi şekilde bizleri ağırladılar. Sağlığımızı güvenceye aldılar. Rabbim onların eksikliğini göstermesin" dedi.

Ahmet Araca da "Kuveyt'ten geldik. Burdur'da yurtta kaldık. Orada rahatsızlandım. Hastanede tedavi olduk. Bütün sağlık personelimizden Allah razı olsun. İyileştik. İnşallah memleketimiz Ordu'ya gideceğim" diye konuştu.