Koronavirüsü yendi, türkü söyleyip, bar oynadı - Son Dakika

BAYBURT'ta yaşayan Bayram Kırdan (58), eşiyle birlikte koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olup sağlığına kavuşmalarını, türkü söyleyip, bar oynayarak kutladı.

Merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan Bayram Kırdan ve eşine, görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Kırdan ve eşi, hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören çift, taburcu edilerek sağlığına kavuştu. Kırdan, geldiği evinde, koronavirüsü atlatmasını, türkü söyleyip yöreye özgü Bayburt Bar'ı oynayarak kutladı. Kırdan, sevinç anlarını da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Kırdan'ın herkesi salgın tedbirlerine uymaya çağırdığı görüntü, binlerce takipçinin ilgi odağı oldu.Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını söyleyen Kırdan paylaşımında, "Korona hastalığı hanım ile bizi mahvetti, hastanede tedavimiz bitti. Çok ağır hastalık, Allah kimseye göstermesin. Maskeni tak mesafeni al geçiren bilir, geçirmeyen bilmez bu hastalığı. Bugün biraz canlandım kaç gündür çekimler yapamıyorum yayın yapamıyorum dedim kendimi çekeyim şimdi yayına vereceğim bu videoyu" dedi.