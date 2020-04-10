Koronavirüsü yendiler, alkışlarla taburcu edildiler - Son Dakika

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Koronavirüsü yendiler, alkışlarla taburcu edildiler
7 saat önce
GÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen 2 kişi, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
GÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen 2 kişi, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan 2 hasta tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 2 hasta, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını alkışlarla hastaneden uğurladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:21 Kaynak: DHA
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