Koronavirüsü yendiler, alkışlarla taburcu edildiler - Son Dakika

Gümüşhane Devlet Hastanesi 'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan 2 hasta tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 2 hasta, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını alkışlarla hastaneden uğurladı.

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