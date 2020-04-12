Koronavirüsü yendiler, 'Bayburt barı' ile taburcu edildiler - Son Dakika

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Koronavirüsü yendiler, 'Bayburt barı' ile taburcu edildiler
6 saat önce
BAYBURT'ta koronavirüs hastalığını yenen 3 kişi, alkışlar ve yöreye özgü 'Bayburt barı' ile hastaneden taburcu edildi.
BAYBURT'ta koronavirüs hastalığını yenen 3 kişi, alkışlar ve yöreye özgü 'Bayburt barı' ile hastaneden taburcu edildi.Bayburt Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde yöreye özgü 'Bayburt barı' oynayarak hastaneden uğurlandı. Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:25 Kaynak: DHA
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