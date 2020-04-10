Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular - Son Dakika
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Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular

6 saat önce

VAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Sabri Yıldızer (61) ve Feride Tay (59), tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi.

Koronavirüsü yendiler, çiçek ve alkışlarla taburcu oldular, System.String[]

VAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Ercan Çiftçibaşı (49), Sabri Yıldızer (61) ve Feride Tay (59), tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi.

Van Bölge Eğitim Araştırma  Hastanesi'nin İskele Caddesi'ndeki ek binasında tedavileri tamamlanan Ercan Çiftçibaşı, Sabri Yıldızer ve Feride Tay, sağlık çalışanlarının çiçek ve alkışlarıyla taburcu edildi. Hastane önünde mesafe kuralına göre duran Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile sağlık çalışanaları taburcu olan 3 kişiye çiçek verip, alkışladı. Taburcu olan 3 kişi, 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecek.

TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ KORONAVİRÜS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Taburcu olan Sabri Yıldızer, gazetecilere koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı. Yıldezer," Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Aslen Van Çaldıranlıyım. Bir taziye için Çaldıran'ın bir mahallesine  geldim. Orada rahatsızlanınca doktora geldim. Beni hastaneye yatırdılar. Sağ olsunlar doktorlar bana çok iyi baktı. 14 gündür burada tedavi görüyordum. Çok şükür bu hastalığı atlattım. Hasta olan insanlar mutlaka doktora görünsünler. Ben 61 yaşındayım. İyileştiğim için çok mutluyum" dedi.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Konuşurken duygulanan Feride Tay ise, tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini ve doktorların kendisine çok iyi baktığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.Rabbim doktor ve hemşilerimizi korusun.Ülkemizdeki bu virüsü rabbil deffetsin. Evimdeyken koronavirüs bana bulaştı. Dizimden ameliyat olmuştum. Nerden bulaştığını bilmiyorum. Şu an çok iyiyim" diye konuştu.

ASKER OĞLUMUN YANINA GELDİĞİM GÜN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM

Ercan Çiftçibaşı da, İstanbul'dan İzmir'e gidip, oğluna araç aldığını anlatarak, "11 Mart'ta Van'a geldim. Oğlum askeri personel. Otogarda görevliydi. Yanına geldim. Orda koronavirüs olduğum tespit edildi. Sonsuz şükürler olsun ki bu hastalığı yendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizlere bu imkanı sağladıkları için. Burada bizimle ilgilenen Başhekim, doktor ve tüm sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Benim moral ve motivasyonumu en üst seviyeye çıkardılar. İstanbul'dan Van- Erciş'e geldim. 20 gündür tedavi görüyorum. Vatandaşlarımıza şunu söylorum. Sokağa çıkmayın, kurallara uyun. Korkmayın. Eğr hastalığınız varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidin, tedavinizi olun. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil. Önemli olan moral ve motivasyon. Ben ilk önce halsiz kaldım. Ağzım, yüzüm yanmaya başladı. Artık beynim bulanıyordu. Uykum gelmiyordu.Hastaneye gittim. Tomografi çektiler ve ondan sonra ciğerlerimle bu hastalık tespit edildi. Allah'a şükür bu hastalığı yendim" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 11 HASTAMIZI TABURCU ETTİK

Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik ise, şu ana kadar tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişiyi taburcu ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün de covid-19 sonuçları pozitif olan 3 hastamızı taburcu ettik. Tüm doktor arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla bu virüsle mücadele ederek, bugün bir başarıya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu tüm Vanlı'larla paylaşmak istiyoruz. Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Pandemi Hastanesi ilan edildi. O günden bu yana neredeyle bütün vakaların bizim hastanemizde takip ve tedavileri yapılıyor. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta, Van'da ise 15 Mart'ta gözlemlendi. Yaşlaşık bir aylık süreçte toplam 11 hastamız şifa buldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ben huzurlarınızda tüm mesai arkadaşlarıma, sağlık çalışanlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Bu virül enfeksiyon maalesef çok hızlı yayılan, sonuçları da 10 gün içerisinde kötüye giden bir enfeksiyon. Biz üç yerleşkedeki hastanelerimizde, hastalara tedavi veriyoruz. Hastalarda sürekli sayılar değişiyor. İyileşip taburcu ettiklerimiz var, yeni gelen hastalar var. Bu süreçte tüm arkadaşlarımız can siperhane çalışıyor. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Toplam 11 pozitif vaka şimdiye kadar tedavi olup taburcu edildi. Burada taburcu edilen hastalar, evde izolasyona alınıyor. Halk Sağlığı da buna çok önem verip takiplerini yapıyor."


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:20 Kaynak: DHA

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