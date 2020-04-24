Koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 kişi, sağlıklarına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, gazetecilere yaptığı açıklamada, taburcu edilen hastaların, evlerinde 14 gün karantinada kalacağını söyledi.

İyileşen hastaları ailelerinin yanına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öznavruz, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tedavisi tamamlanan hastalarımızı bugün alkışlarla evlerine uğurladık. Bir büyük alkışı da bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."