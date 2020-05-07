Koronavirüsü yenen 4 doktor, immün plazma bağışladı - Son Dakika

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Nadir Emlek, Muhammet Öztürk , Muhammet Mürsel ve Ünsal Bağın'a görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan doktorlar, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören doktorlar, sağlığına kavuştu. Görevlerine başlayan doktorlar immün plazma bağışında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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