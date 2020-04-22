Koronavirüsü yenen 64 yaşındaki hasta alkışlarla uğurlandı - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 64 yaşındaki Şaban Metiner, hastaneden alkış ve çiçekle uğurlandı.

Sivas Medicana Hastanesinde, 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Metiner sağlığına kavuştu.

Doktor ve hemşireler, taburcu edilen Metiner'e çiçek vererek, hastaneden alkışlarla gönderdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Güler, Metiner'in 8 Nisan'da yüksek ateş, halsizlik ve öksürük şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğunu söyledi.

Daha sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Metiner'i tedavi altına aldıklarını belirten Güler, "Hastamızın genel durumu bozulmaya başladı, laboratuvar değerleri bozuk çıktı. Yoğun bakım servisine aldık ve takiplerimiz sonucunda normale geldi. Daha sonra pandemi servisine aldık. Tedavi sonucunda da taburcu ettik." dedi.

Güler, uzun bir tedavi süreci geçiren Metiner'e moral vermek için çiçek ve alkışlarla uğurladıklarını dile getirdi.

"İlk geldiğimde nefes alamıyordum"

Metiner ise 5 günü yoğun bakımda 15 gündür yoğun bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı.

Diş tedavisi sonrasında virüsün kendisine bulaşmış olabileceğinden şüphelendiğini aktaran Metiner, şunları kaydetti:

"Bugün burada 15'inci günüm. İlk geldiğim güne göre çok iyiyim, ilk geldiğimde nefes alamıyordum, çok terliyordum, ateşim vardı. Muharrem hocam sayesinde sağlığıma kavuştum. Vatandaşlarımız kesinlikle izole olsunlar. 'Bana bulaşmaz' demesinler, herkese bulaşıyor. Bulaştıktan sonra da tedavisi zor. Perişan ediyor adamı, genci ihtiyarı yok. Onun için çok dikkat etsinler."